Khoảnh khắc vòi rồng tốc độ cao quét qua nhà dân ở Hưng Yên
Đoạn camera do Vũ Thế Anh (22 tuổi) đăng tải ngày 30/9 cho thấy sức công phá lớn từ trận lốc xoáy trưa 29/9 ở xã Thái Thụy (Hưng Yên).
Người phụ nữ một tay bồng con, một tay kê thanh chắn giữ cửa khiến thang máy bị hỏng và buộc Ban quản trị tạm dừng hoạt động để sửa chữa ngay sau đó.
Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.
Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.
Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.
Khoảng 12h ngày 30/9, một nam tài xế xe điện bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Khánh (Hà Nội). Người này buộc bế 3 hành khách ra khỏi xe từ cửa sổ. Khoảnh khắc nhận được nhiều sự tán thưởng của người xung quanh.
Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.
Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai (Hà Nội), nước từ mặt đường tràn xuống hầm trong sáng 30/9 khiến một số người làm việc tại đây phải khiêng từng xe để lên tầng 1.
Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.
Đang ngủ trưa cùng con nhỏ, người mẹ ở TP.HCM bất ngờ chứng kiến pin dự phòng phát nổ, bốc cháy ngay đầu giường.
Ngày 28/9, bão số 10 tiến gần khu vực Đà Nẵng. Rạp cưới của Tấn Trường - Lưu Sương bị gió "xé toạc", bàn ghế ngổn ngang. Giữa lúc hoạn nạn, cặp đôi chứng kiến tình bà con chòm xóm khi hơn 20 người phụ giúp di dời 80 mâm cưới.