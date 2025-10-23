Nữ game thủ livestream toàn bộ cảnh sinh con trước 30.000 khán giả

Cady Hoffman gây chấn động cộng đồng Twitch khi phát trực tiếp cảnh sinh con tại nhà, làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa đời sống riêng tư và thế giới trực tuyến.

Cady Hoffman cùng con gái mới sinh Luna. Ảnh: New York Times.

Khi các streamer đang mải mê với game và các pha "combat" ảo, một phụ nữ ở Texas, Mỹ đã khiến cộng đồng Twitch sững sờ khi phát sóng trực tiếp khoảnh khắc sinh con của mình.

Sự kiện thu hút gần 30.000 người xem cùng lúc và nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận về ranh giới giữa đời sống cá nhân và thế giới trực tuyến, theo The New York Times.

Sinh con giữa ánh đèn livestream

Tối 7/10, Cady Hoffman (32 tuổi), thường được biết đến với nickname Fandy trên nền tảng Twitch, bắt đầu chuyển dạ. Khác với mọi ngày ngồi trên ghế gaming chơi "World of Warcraft", cô lần này xuất hiện trong chiếc váy đỏ trên sàn phòng khách, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Bên cạnh cô là chồng, Bryan Loyd (nickname là Adamax), cùng bạn bè và đội ngũ hộ sinh.

Suốt 8 tiếng, khán giả chứng kiến Hoffman rên la, nắm chặt thành bể sinh, cố gắng vượt qua từng cơn đau. Trên màn hình TV treo phía trên, hàng nghìn dòng bình luận chạy liên tục, vừa cổ vũ, vừa pha trò. Lúc 2h45 sáng 8/10, bé gái Luna chào đời.

Ba ngày sau, Hoffman nói: "Tôi chỉ biết tập trung hoàn toàn, quên hết máy quay, và để cơ thể tự làm điều cần làm".

Trước đó, mỗi buổi phát sóng của cô thường thu hút vài nghìn người. Nhưng lần này, số người xem cùng lúc đạt gần 30.000, trong đó có cả con gái 15 tuổi của Hoffman và Giám đốc điều hành Twitch Dan Clancy, người đã nhắn: "Fandy, chúc mừng và chúc may mắn trong hành trình này".

Video ghi lại buổi livestream nhanh chóng vượt 769.000 lượt xem, lan sang các trang giải trí lớn như TMZ và E! Online. Theo Twitch, đây là ca sinh đầu tiên được phát trực tiếp trên nền tảng này.

Người xem bị sốc về nội dung của buổi phát trực tiếp. Ảnh: Twich.

Tuy không phải là ca sinh công khai đầu tiên trong lịch sử, từ "Super Baby Tuesday" của chương trình Good Morning America năm 2001 cho tới những video hướng dẫn sinh nở trên YouTube. Nhưng sự kiện của Hoffman đặc biệt ở chỗ là nó diễn ra trên nền tảng dành cho game thủ chủ yếu là nam giới.

"Phần lớn người xem của Twitch là đàn ông. Với nhiều người, buổi phát sóng này thực sự mang tính giáo dục", chồng cô nói.

Trên khung chat, cộng đồng game thủ biến buổi phát sóng thành trò đùa tập thể: gọi đây là "livestream tạo nhân vật", bình luận "w contraction", "w push" (ý cổ vũ cô vượt cơn co thắt), hay hỏi đùa: “Nếu đứng dậy, em bé có rơi ra không?”. Khi Hoffman vô tình đi ngoài trong lúc sinh, một hộ sinh nhanh tay vớt ra bằng lưới, khiến phòng chat bùng nổ tiếng cười.

Một số streamer nổi tiếng còn tham gia. Tim Esfandiari (1,4 triệu người theo dõi) còn bình luận trực tiếp. Đội e-sport FaZe Clan cũng xem và la hét theo từng cơn đau. Khi Luna chào đời, streamer Jason Nguyen gửi tặng 200 lượt đăng ký miễn phí, trị giá gần 1.000 USD .

Bị chỉ trích

Sau niềm vui, Hoffman đối mặt làn sóng chỉ trích. Trên Twitter và Instagram, nhiều người gọi cô "vô đạo đức", "đáng xấu hổ", cho rằng việc phát trực tiếp cảnh sinh con là "biến khoảnh khắc thiêng liêng thành nội dung kiếm tiền". Một số còn nói cô vi phạm quy định của Twitch hoặc làm hại con gái khi công khai hình ảnh từ lúc mới sinh.

Streamer nổi tiếng Charles White Jr. (5,7 triệu người theo dõi) nhận xét: "Không có lý do nào khác để phát trực tiếp cảnh sinh con ngoài việc muốn gây chú ý". Đặc biệt, anh nói điều này ngay trong buổi phát sóng quảng bá sản phẩm của mình.

Trước phản ứng trái chiều, Loyd đáp lại: "Nhiều người phán xét mà chưa hề xem nội dung". Hoffman cho biết cô đã xin phép Twitch từ trước để đảm bảo tuân thủ quy định.

Vợ chồng Cady Hoffman đã xin nền tảng Twich từ trước để đảm bảo nội dung an toàn. Ảnh: Cady Hoffman.

Ca sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng, có bác sĩ tư vấn, hộ sinh và y tá hỗ trợ. Suốt quá trình, cô vẫn mặc quần áo, được bạn bè giúp chỉnh góc quay để tránh hình ảnh nhạy cảm.

Về tài chính, Loyd tiết lộ buổi stream chỉ mang lại khoảng 6.000 USD , đủ chi trả một nửa chi phí đội ngũ đỡ đẻ, chứ không nhằm mục đích thương mại. "Tôi không nghĩ ai sẽ trêu chọc con bé chỉ vì cách nó được sinh ra", anh nói.

Sau khi sinh, Hoffman đóng tài khoản OnlyFans - quyết định cô và chồng đã thống nhất từ trước để dành thời gian chăm con, không phải vì sức ép dư luận. "Chúng tôi chưa bao giờ xấu hổ về cách mình kiếm sống. Chỉ là giờ, chúng tôi không còn cần tiền từ đó nữa”, Loyd chia sẻ.

Trước đây, Hoffman từng sinh con đầu lòng khi mới 17 tuổi, trong bệnh viện. Cô nói đó là trải nghiệm "bị động và xa lạ".

"Tôi chỉ làm theo lệnh bác sĩ, không hề cảm thấy mình làm chủ cơ thể. Lần này, tôi muốn khác đi", cô bộc bạch.