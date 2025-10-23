Nam thần bóng chuyền trước khi bị tố cặp kè diễn viên phim người lớn

Ngày 21/10, tờ Bunshun Online gây chấn động làng bóng chuyền Nhật Bản khi phanh phui chuyện Ran Takahashi (24 tuổi) - chủ công đội tuyển quốc gia - bị bắt gặp qua đêm tại khách sạn với 2 cô gái khác nhau trong hai đêm liên tiếp, trong đó có một diễn viên phim người lớn. Sau trận giao hữu với Bulgaria tối 3/9, Takahashi không về cùng đội mà bắt taxi đến khu giải trí Roppongi (Tokyo). Anh được ghi hình bước vào khách sạn hạng sang cùng diễn viên phim người lớn Kawakita và rời đi vào rạng sáng.