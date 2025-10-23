Nam thần bóng chuyền trước khi bị tố cặp kè diễn viên phim người lớn

|
Ngày 21/10, tờ Bunshun Online gây chấn động làng bóng chuyền Nhật Bản khi phanh phui chuyện Ran Takahashi (24 tuổi) - chủ công đội tuyển quốc gia - bị bắt gặp qua đêm tại khách sạn với 2 cô gái khác nhau trong hai đêm liên tiếp, trong đó có một diễn viên phim người lớn. Sau trận giao hữu với Bulgaria tối 3/9, Takahashi không về cùng đội mà bắt taxi đến khu giải trí Roppongi (Tokyo). Anh được ghi hình bước vào khách sạn hạng sang cùng diễn viên phim người lớn Kawakita và rời đi vào rạng sáng.
Hai tuần sau, sau khi trở về từ giải vô địch thế giới ở Philippines, Takahashi tiếp tục đón Kawakita đến cùng khách sạn đó. Nhưng chỉ một ngày sau, anh lại xuất hiện bên cô gái khác - Uka (26 tuổi), influencer có hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram và cũng là bạn gái chính thức của anh.
Một nguồn tin cho biết: "Uka và Takahashi hẹn hò từ năm ngoái, dù yêu xa nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau". Nhiều người hâm mộ thất vọng, cho rằng bê bối này có thể khiến "nam thần bóng chuyền" mất hình tượng. Phía Ran Takahashi sau đó lên tiếng giải thích, phủ nhận có quan hệ tình cảm với cả Uka lẫn Kawakita, đồng thời khẳng định không can thiệp vào đời tư của anh.
Ran Takahashi sinh năm 2001, mang 4 dòng máu Nhật - Mỹ - Anh - Đức. Anh được mệnh danh là "nam thần bóng chuyền" nhờ ngoại hình cao ráo, ưa nhìn. Cha Takahashi từng là cầu thủ bóng chày trung học, mẹ là người lai Nhật - Mỹ, từng chơi quần vợt. Anh cả của anh cũng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.
Takahashi bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm lớp 2, khi gia nhập đội của anh trai. Lên trung học, anh nhanh chóng khẳng định năng khiếu, dẫn đội giành suất dự giải toàn quốc. Năm 18 tuổi, Takahashi được gọi vào đội tuyển quốc gia, dự Olympic Tokyo 2020 và đạt danh hiệu "Chủ công xuất sắc" tại giải vô địch châu Á 2023. Anh từng thi đấu 3 mùa giải cho CLB Monza (Italy) trước khi trở về Nhật Bản, gia nhập CLB Suntory Sunbirds Osaka vào tháng 7/2024.
Takahashi nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn bởi ngoại hình sáng và tính cách thân thiện. Ngoài đời, chủ công Nhật Bản chuộng phong cách đơn giản, thường mặc các gam màu trung tính như đen, xám, trắng; không bị ám ảnh bởi hàng hiệu. Anh yêu âm nhạc, biết chơi guitar và thường chia sẻ khoảnh khắc du lịch ở nhiều nơi.
Với ngoại hình điển trai và sức hút lớn, Takahashi là gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng cáo, hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng. Tài khoản Instagram của anh hiện có hơn 2,7 triệu người theo dõi - nằm trong nhóm vận động viên bóng chuyền được yêu thích nhất Nhật Bản.
Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi có sẵn sàng hẹn hò người nổi tiếng hay không, Takahashi cười đáp: "Tôi thấy không vấn đề gì". Lời nói này nay trở nên đáng chú ý, sau khi anh bị chính truyền thông phanh phui mối tình với một ngôi sao phim người lớn.
