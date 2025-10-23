Vợ chồng TP.HCM chi 3,5 tỷ 'lột xác' căn nhà ở 20 năm

Chi số tiền lớn để cải tạo nhà cũ, vợ chồng chị Bảo Trân biến không gian sống thành tổ ấm hiện đại, trong khi vẫn giữ được dấu ấn nghề truyền thống của gia đình.

Sân thượng nhà chị Trân tích hợp không gian BBQ với hệ bếp ngoài và bồn rửa tiện lợi.

“Sống nhiều năm trong căn nhà cũ với tường bong tróc, đồ đạc chật chội, tôi đã quen với cảm giác bất tiện. Giờ mới thấy chỉ cần cải tạo đúng cách, không gian sống sẽ thay đổi hoàn toàn tinh thần và thói quen sinh hoạt của cả gia đình”, chị Bảo Trân (phường Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ với Tri Thức - Znews về quyết định bỏ ra 3,5 tỷ đồng để làm mới không gian sống đã gắn bó hơn 20 năm.

Đây vốn là ngôi nhà nơi chị Trân lớn lên và ở đến khi lập gia đình. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị được ba mẹ cho căn nhà để tiếp tục sinh sống. Dù có ý định cải tạo từ lâu, đến gần đây, hai người mới quyết tâm thực hiện.

Căn nhà cũ được giữ lại kết cấu chính, phần còn lại được “thay da đổi thịt” trong vòng 4 tháng. Không gian sống hiện tại mang phong cách hiện đại, tinh giản, nhưng vẫn giữ được những đường nét gợi nhắc về nghề truyền thống của gia đình - nghề dệt. Điều này được chị Trân xác định ngay từ buổi làm việc đầu tiên với kiến trúc sư, như một trong những tiêu chí quan trọng nhất.

Hình ảnh khu vực cầu thang và bếp của nhà chị Trân trước khi được cải tạo.

Hành trình "lột xác"

Căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn gắn liền với ký ức tuổi thơ và thời thanh xuân của chị Bảo Trân. Bởi vậy, khi quyết định cải tạo, chị muốn tổ ấm mới phải vừa tiện nghi, hiện đại, vừa giữ được yếu tố truyền thống riêng biệt.

“Quan điểm của tôi rất rõ ràng: nhà phải đẹp, nhưng không được mất đi hình ảnh nghề dệt của gia đình. Đó không chỉ là nghề mà còn là bản sắc, là ký ức”, chị chia sẻ.

Thay vì xây mới hoàn toàn, vợ chồng chị Trân chọn cách cải tạo nhà trên khung sẵn để tiết kiệm thời gian và chi phí. Phần nội và ngoại thất được đầu tư kỹ lưỡng với tiêu chí bền, đẹp, dễ bảo trì.

Theo chị Trân, các vật liệu chủ đạo sử dụng trong nhà là kim loại sơn tĩnh điện, kính, gỗ tông ấm và đá sáng màu. Bảng màu được lựa chọn xoay quanh 3 gam trung tính: trắng, ghi và be, có điểm nhấn ánh kim ở một số chi tiết nhằm phù hợp phong thủy mệnh Kim của chủ nhà.

Phần mà chị Trân gọi là “màn chơi lớn” của hai vợ chồng ở lần sửa nhà này là thêm tầng lửng theo đề xuất của kiến trúc sư. Mục đích của việc này là tăng chiều cao thông thoáng cho không gian phòng khách, đồng thời tạo chiều sâu về mặt thị giác. Đây cũng là giải pháp để nhà đón sáng tốt hơn và có thêm không gian sinh hoạt.

Khu bếp nhỏ trên tầng lửng là nơi gia đình chị Trân cùng nấu ăn, dùng bữa và trò chuyện mỗi ngày.

Khu vực tầng lửng được thiết kế là gian bếp nhỏ có bàn ăn dài. Dù diện tích không lớn, gia đình chị có thể cùng nấu nướng, dùng bữa, trò chuyện vào mỗi buổi tối. Hệ thống quạt thông gió và giếng trời ở đây được xử lý kỹ nhằm đảm bảo sự thông thoáng và hạn chế ám mùi.

Tổng chi phí cải tạo nhà của chị Trân rơi vào khoảng 3,5 tỷ đồng , trong đó phần lớn ngân sách được phân bổ cho nội - ngoại thất nhập khẩu. Theo gia chủ, khoản đầu tư ban đầu có thể cao, nhưng nhà sẽ bền lâu, ít phải sửa chữa hay thay đổi về sau, nhờ đó tiết kiệm thời gian và chi phí trong tương lai.

Với chị Trân, làm nhà là làm cho lâu dài, không nên tiếc tiền cho những thứ quan trọng như kết cấu, vật liệu hay tiện ích sinh hoạt.

Hai hạng mục khiến vợ chồng chị hài lòng nhất sau khi hoàn thiện là phòng thay đồ riêng - được thiết kế thông với phòng ngủ để buổi sáng chuẩn bị nhanh gọn; bồn tắm đặt ngay trong phòng ngủ - tạo không gian riêng tư, thoải mái, phù hợp với nhu cầu thư giãn của hai vợ chồng vào cuối ngày.

Gam màu trắng - be - ghi giúp không gian trông gọn gàng, dễ chịu.

Hối hận vì không sửa sớm hơn

Quá trình cải tạo nhà của chị Bảo Trân được thực hiện trọn gói bởi một đơn vị thiết kế - thi công chuyên nghiệp do người quen giới thiệu. Toàn bộ thiết kế hoàn tất trong vòng một tháng, thi công kéo dài khoảng 4 tháng sau đó.

Nhờ có kế hoạch chi tiết từ đầu, quá trình thi công không phát sinh chi phí bất ngờ, mọi thay đổi đều được thông báo và thống nhất với gia chủ trước khi thực hiện.

“Kinh nghiệm của tôi là nên tìm một đơn vị vừa có chuyên môn, vừa tư vấn tận tình. Họ giúp tôi tránh được nhiều sai sót nhỏ nhưng dễ gây khó chịu sau này, như chọn sai màu sắc, vật liệu hay bố trí công năng bất hợp lý”, chị Trân bày tỏ.

Ba mẹ chị - những người từng sống ở ngôi nhà này trong nhiều năm - cũng bất ngờ khi quay lại thăm nhà mới.

“Ba mẹ tôi ghé chơi còn bảo không nhận ra nhà cũ nữa. Mọi thứ sáng sủa, gọn gàng, màu sắc dịu, cảm giác rất khác trước”, chị kể.

Gia đình chị Trân có không gian sống tiện nghi, thoải mái sau khi sửa nhà.

Sau 3 tháng dọn vào nhà mới, chị Trân chia sẻ vài lưu ý nhỏ rút ra từ kinh nghiệm thực tế:

Nếu cải tạo có tầng lửng, cần ưu tiên thiết kế thông gió và lấy sáng hợp lý. Giếng trời và quạt hút là hai thứ không thể thiếu.

Mặt đá bếp màu xanh khá nổi bật, nhưng dùng lâu có thể gây chán hoặc nhanh lỗi thời. Nên chọn màu trung tính nếu muốn bền vững.

Cần tính toán kỹ vị trí và số lượng ổ cắm cho các thiết bị thông minh như robot hút bụi, máy lọc không khí, để tránh dây điện rối mắt.

“Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là đã không cải tạo ngôi nhà này sớm hơn”, chị Trân bộc bạch.