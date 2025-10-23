Cô gái Hàn Quốc được cứu khỏi ổ livestream khiêu dâm ở Campuchia

Một phụ nữ Hàn Quốc được hứa hẹn sang Campuchia làm thông dịch viên, nhưng sau đó bị bán cho băng nhóm tội phạm, giam giữ và ép phát sóng khiêu dâm.

Một tòa nhà được xác định là trụ sở của tổ chức tội phạm ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: News1.

Tháng 4/2024, Kim Min Ha (tên giả, 30 tuổi) đến Phnom Penh, Campuchia theo lời mời làm phiên dịch tiếng Nhật. Lúc này, một người đàn ông Hàn Quốc ra sân bay đón cô trông rất chỉn chu như diễn viên, người mẫu.

Nhưng lời hứa hẹn đó là một cái bẫy. Sau 4 tiếng di chuyển, Kim được đưa đến một căn hộ gần bờ biển Sihanoukville. Cô vừa nhắn tin cho gia đình báo "con đến nơi rồi" thì 3 người đàn ông lạ mặt xông vào phòng, hét lên: "Đưa điện thoại đây".

Khi Kim phản kháng, cánh tay cô bị bẻ quặt. Đám người lấy đi điện thoại và hộ chiếu của cô. Đêm đó, "địa ngục" bắt đầu, theo DongA.

Công việc của Kim là livestream khiêu dâm. Cô bị buộc ngồi trước máy quay, cởi quần áo và xin tiền ủng hộ từ người xem. Hôm sau, trên tường xuất hiện bảng ghi chỉ tiêu doanh thu mà nếu không đạt, cô bị chửi rủa, đánh đập.

Từ phòng bên cạnh, Kim nghe thấy đôi lúc vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt. Cô phải sống nhiều tuần trong căn phòng không bao giờ tắt đèn, chỉ có ánh sáng chói lòa từ máy quay.

Một tháng sau, gia đình Kim đã dùng bức ảnh "đến nơi an toàn" cô gửi trước đó để truy tìm con gái.

Bên trong tòa nhà của đường dây lừa đảo trực tuyến gần Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: News1.

Một người Hàn Quốc sinh sống ở Campuchia hơn 20 năm nhận ra phong cảnh trong ảnh Kim gửi, lần theo vị trí bãi biển và hòn đảo, rồi phối hợp với cảnh sát địa phương đột kích tòa nhà. Kim được giải cứu trong gang tấc. Khi trở về Hàn Quốc, cô biết người từng đón mình ở sân bay chính là kẻ đã bán cô cho băng nhóm tội phạm với giá 5 triệu won (khoảng 3.500 USD ).

Chiều 19/10, phóng viên Hàn Quốc ghi nhận nhiều người đàn ông, được cho là bảo vệ gốc Trung Quốc, vẫn tuần tra quanh tòa nhà nơi Kim từng bị giam giữ. Một tài xế địa phương đi cùng nói nhỏ: "Họ nhận ra chúng ta rồi. Đừng xuống xe. Ở đây vẫn còn là khu tội phạm do băng nhóm Trung Quốc kiểm soát".

Tại Campuchia, phần lớn người Hàn Quốc dính líu các vụ lừa đảo là nam giới, nhưng phụ nữ như Kim không phải hiếm. Anh Jung Min Su (tên giả, 30 tuổi), người từng bị bắt cóc bởi một tổ chức "lừa tình", cho biết: "Trong nhóm khoảng 150 người, có chừng 5 phụ nữ bị bắt. Họ bị buộc đóng vai gọi điện, đọc kịch bản để lừa nạn nhân".

Trước đó, ngày 7/10, một phụ nữ Hàn Quốc khác cũng được phát hiện tử vong gần khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam.

Tính đến tháng 8/2025, có 330 vụ liên quan công dân Hàn Quốc được báo cáo, phần lớn liên quan đến các đường dây lừa đảo và buôn người trong khu vực Đông Nam Á.

Trước tình hình nghiêm trọng, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại "mã đen", mức cảnh báo cao nhất đối với một số khu vực của Campuchia.