Clip người Hàn Quốc cầu cứu trên đường phố Campuchia gây lo ngại

Một đoạn video lan truyền cho thấy một người đàn ông Hàn Quốc hoảng loạn kêu cứu ở Sihanoukville, làm dấy lên lo ngại mới về vấn nạn bắt cóc, lừa đảo người nước ngoài ở Campuchia.

Video nghi ghi lại cảnh người Hàn cầu cứu ở Campuchia Một người đàn ông Hàn Quốc xuất hiện trong video cầu cứu giữa đường phố Sihanoukville, làm dấy lên lo ngại mới về an toàn của công dân Hàn tại Campuchia sau hàng loạt vụ lừa đảo và giam giữ trái phép.

Ngày 21/10, Hàn Quốc đưa thi thể Park, sinh viên đại học 22 tuổi, bị tra tấn đến chết tại "trại lừa đảo" ở Campuchia về nước. Mạng xã hội xuất hiện một đoạn video khác gây rúng động: một người đàn ông Hàn Quốc có vẻ hoảng loạn, đứng giữa đường kêu cứu.

Clip được đăng trên một kênh Telegram chuyên theo dõi tội phạm ở Đông Nam Á. Trong đó, người đàn ông đứng giữa phố trung tâm Sihanoukville (Campuchia), nói bằng tiếng Anh: "Tôi là người Hàn Quốc" và liên tục cầu xin ai đó gọi giúp Đại sứ quán Hàn Quốc. Anh cũng cho biết mình 42 tuổi, nhắc đến tên và hỏi: "Cha tôi đâu?".

Khi người quay hình đề nghị gọi cảnh sát, anh lắc đầu và nói chỉ muốn liên hệ với đại sứ quán, theo Korea JoongAng Daily.

Ban đầu, người đăng đoạn video cho rằng người đàn ông có vẻ mất kiểm soát, có thể do dùng chất kích thích. Nhưng khoảng một giờ sau, họ chỉnh lại bài đăng, viết rằng đây có thể là "lời kêu cứu khẩn cấp" và kêu gọi Đại sứ quán Hàn Quốc vào cuộc. Thời điểm quay video hiện chưa được xác định.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận cha của người đàn ông này đang ở Campuchia tìm con. Một quan chức cho biết gia đình chưa gửi yêu cầu hỗ trợ chính thức, "nhưng chúng tôi sẵn sàng can thiệp ngay khi được đề nghị".

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã cử nhân viên đi xác minh video và kiểm tra tình trạng an toàn của người đàn ông.

Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc lo ngại hơn về an toàn của công dân nước này tại Campuchia, đặc biệt ở Sihanoukville - nơi nổi tiếng là điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến giam giữ lao động nước ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc gần đây cũng bị chỉ trích vì khả năng hỗ trợ công dân ngoài giờ hành chính. Giới chức cho biết họ đang rà soát lại quy trình để đảm bảo có thể ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp, kể cả ban đêm hay cuối tuần.

Trước đó, đầu năm nay, một người Hàn khác sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Campuchia từng gặp khó khăn khi tìm kiếm sự giúp đỡ tại Đại sứ quán do đến vào thời điểm ngoài giờ làm việc.