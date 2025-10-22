Ôtô che chắn gió lớn cho xe máy qua cầu ở Đà Nẵng

Thấy cảnh xe máy chao đảo vì gió lớn ở Đà Nẵng sáng nay, nhiều tài xế ôtô chủ động giảm tốc, che chắn cho các phương tiện nhỏ di chuyển qua cầu.

Khoảnh khắc ôtô chắn gió cho xe máy qua cầu ở Đà Nẵng Sáng 22/10, Đà Nẵng chứng kiến sức gió to do ảnh hưởng từ bão Fengshen. Trên cầu Thuận Phước, thấy xe máy gặp khó khăn khi di chuyển, hai ôtô, bán tải chủ động đi chậm, giúp người dân qua cầu an toàn.

Khoảng 12h ngày 22/10, trên đường đi khảo sát tình hình bão số 12 (Fengshen), anh Kỳ Hậu (sống tại Đà Nẵng) thấy nhiều xe máy gặp khó khăn khi lưu thông chiều ngược lại trên cầu Thuận Phước.

Vài phút sau, một chiếc ôtô, một xe bán tải bất ngờ di chuyển chậm lại. Trong khi chiếc ôtô con rẽ sang bên trái, xe bán tải đi về phía phải để chắn gió từ hai hướng, giúp 2 xe máy chính giữa đi lại an toàn.

Anh Hậu chia sẻ lại khoảnh khắc nghĩa tình trên fanpage địa phương, thu hút hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kỳ Hậu cho biết thời điểm đó, Đà Nẵng có gió rất to, hai bên cầu thông thoáng do ít phương tiện cỡ lớn đi lại. Một số ôtô hiếm hoi thấy xe máy chao đảo trước gió đều chủ động đi chậm lại, giúp đỡ xe nhỏ hơn.

"Thuận Phước là chiếc cầu văng dây cao nên bà con có thể cảm nhận rõ sức gió mạnh yếu ra sao khi lưu thông. Vào những ngày mưa, gió to, người dân tốt nhất nên hạn chế đi qua khu vực này", anh nói.

Sáng 22/10, Đà Nẵng có mưa rải rác kèm gió to. Mực nước sông Hàn tiếp tục dâng cao, dù bão Fengshen chưa đổ bộ. Khu vực bờ kè đường Như Nguyệt, dưới chân cầu Thuận Phước xuất hiện tình trạng sập lún, gạch văng tứ tung do sóng dữ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin ngày 22/10, khu vực ven biển Đà Nẵng bao gồm Hải Châu, Hòa Khánh, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành chứng kiến gió mạnh dần cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Chiều 22-27/10, địa phương khả năng mưa lớn trên diện rộng, thậm chí có thể kéo dài đến cuối tháng 10. Ngoài ra, cơ quan dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập ở vùng trũng đô thị.

Một đoạn bờ kè đường Như Nguyệt bị ảnh hưởng do sóng to trên sông Hàn sáng 22/10. Ảnh: Moon Black.