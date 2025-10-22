Vụ tài xế chở ông bố nghèo 20 km miễn phí: Tiết lộ bất ngờ từ gia đình

Sáng 22/10, anh Thành (tài xế taxi) cho biết theo thông tin từ gia đình, con của hành khách được anh chở miễn phí vẫn khỏe mạnh, không phải "đã qua đời" như thông tin được lan truyền trước đó.

Thương ông bố nghèo có con nguy kịch, tài xế taxi chở miễn phí Nghe câu chuyện của vị khách quê Lào Cai có con sinh non, đang điều trị ở bệnh viện, anh Thành đã quyết định không lấy tiền cước. Ngày 22/10, anh vui mừng khi biết cháu bé vẫn bình an.

Hơn 14h chiều 18/10, tài xế Lê Văn Thành (36 tuổi, xã Đông Anh, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ tổng đài báo có khách cần đi taxi từ khu công nghiệp Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai.

Kể với Tri Thức - Znews, anh Thành cho biết lên xe được ít phút, vị khách nam bật khóc nức nở khiến anh không khỏi xót xa. Hỏi han một lúc, người bố tên Nam tâm sự có đứa con thứ hai sinh non, đang phải điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, trong khi vợ anh nằm bệnh viện ở quê Lào Cai.

Sau mấy ngày trực chăm con ở viện, hết tiền viện phí nên anh Nam phải về quê vay mượn thêm.

Đang trên xe khách, ông bố trẻ được bác sĩ gọi điện quay lại bệnh viện gấp nên vội xuống và bắt taxi của anh Thành. Anh hoảng loạn, nghĩ rằng có thể con đã không qua khỏi nên bác sĩ mới gọi như vậy.

Xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của anh Nam, anh Thành quyết định chở miễn phí. "Lúc đó, tôi cũng tưởng cháu bé không qua khỏi nên bảo anh Nam hãy xem đó như nén nhang tôi thắp cho cháu", anh kể.

Anh Nam năn nỉ tài xế nhận tiền, nhưng anh Thành từ chối vì thương cho hoàn cảnh của người bố.

Sau đó, vì không giữ liên lạc, anh Thành không biết được tình hình của 2 bố con anh Nam ra sao. Đến sáng 22/10, sau nhiều ngày sự việc lan truyền, anh Thành được biết con của vị khách vẫn khỏe mạnh.

"Một người em họ của anh Nam liên hệ với tôi báo rằng em bé vẫn khỏe mạnh. Hôm đó, có thể anh Nam đã hiểu nhầm ý của bác sĩ và đau buồn nên mới có tình huống như vậy", anh nói, bày tỏ hy vọng không xuất hiện thêm thông tin sai lệch.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, cũng xác nhận thông tin trên mạng xã hội về việc cháu bé đã qua đời là không chính xác. Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai, nhưng cháu bé hiện hoàn toàn khỏe mạnh. Bé đã xuất viện vào ngày 20/10 và được bà ngoại chăm sóc.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Nhi khoa cho hay bình thường bà ngoại là người ở viện chăm sóc cho cháu bé. Khi cháu xuất viện cần có bố mẹ, bệnh viện gọi điện cho người bố đến để đưa con về.

"Tôi cũng không hiểu vì sao bố cháu bé nghe thông tin như thế nào lại bảo con qua đời. Sáng nay, chúng tôi tôi đã kiểm tra thông tin và điện thoại cho bà ngoại để xác minh, được biết bà ngoại vẫn đang chăm sóc cho cháu ở nhà, sức khỏe hoàn toàn bình thường, còn về gia cảnh, chúng tôi chưa tìm hiểu sâu", đại diện phòng công tác xã hội nói thêm.