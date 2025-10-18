Chàng trai TP.HCM bật khóc khi phát hiện số tiền mẹ đã mất để lại

Gần 7 tháng sau khi mẹ qua đời, trong lúc lật giở lại cuốn album cũ, Hoàng Khương bất ngờ phát hiện xấp tiền 5 triệu đồng được mẹ giấu kỹ.

Bức ảnh Hoàng Khương chụp cùng mẹ (Ảnh do AI tạo).

Tháng 9/2024, bà Nguyễn Thị Tuyết qua đời sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của người mẹ để lại trong Nguyễn Hoàng Khương (sinh sống tại TP.HCM) khoảng trống không gì bù đắp được.

Vào ngày 21/4, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Khương chợt nhớ mẹ nên lấy mấy cuốn album cũ ra xem. Trong số đó, có một cuốn màu hồng ít hình nhưng dày hơn bình thường.

"Tôi lật đến trang gần cuối thì thấy một xấp tiền toàn tờ 500.000 được kẹp gọn gàng", Khương kể với Tri Thức - Znews.

Chỉ 5 triệu đồng, nhưng với Khương, đó là món quà vô giá. Anh hiểu rằng mẹ đã để lại số tiền ấy vì lo con trai không có tiền tiêu, như thói quen suốt cả cuộc đời bà.

"Tôi nghĩ chắc mẹ chưa kịp dặn dò gì thì đã mất. Khi còn sống, mẹ lúc nào cũng sợ tôi thiếu thốn, dù tôi đã đi làm", anh nói.

Bố mất hơn 10 năm trước, mẹ là người duy nhất bên cạnh Khương, vừa làm cha vừa làm mẹ. Bà sợ con trai cô đơn, sợ khi mình không còn nữa, chẳng ai hỏi han hay lo lắng cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Chỉ đến khi mẹ qua đời, Khương mới hiểu hết ý nghĩa của sự chăm sóc âm thầm ấy.

Số tiền 5 triệu đồng được Khương phát hiện trong cuốn album cũ.

Giờ đây, cuốn album không chỉ lưu giữ hình ảnh thuở mẹ còn trẻ hay những bức ảnh Khương khi còn vài tháng tuổi, mà còn trở thành kỷ vật cuối cùng chứa đựng tình yêu thương sâu nặng nhất của mẹ.

"Mẹ là người chẳng bao giờ cần gì từ mình. Dù đôi lúc hai mẹ con có bất đồng, mẹ vẫn bao dung. Hồi nhỏ, tôi thấy mẹ làm suốt, chẳng mấy khi nghỉ. Giờ nghĩ lại mới hiểu, mẹ đã vất vả thế nào để tôi có được ngày hôm nay", anh xúc động nói.

Đến hiện tại, Khương vẫn giữ nguyên xấp tiền ấy trong cuốn album mà không sử dụng. Với chàng trai, đó không còn là 5 triệu đồng, mà là một phần tình mẹ, thứ anh muốn giữ mãi bên mình.