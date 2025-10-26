Vụ án tráo đổi con của nhà nghèo và đại gia gây chấn động Nhật Bản

Tài xế ở Nhật Bản sống trong nghèo khó suốt 60 năm yêu cầu bệnh viện bồi thường 250.000 USD vì tai nạn nhầm con năm xưa.

Tài xế nghèo nhận lại gia đình lúc ông 60 tuổi. Ảnh: QQ.com.

6 thập kỷ trôi qua, sự thật về vụ trao nhầm con tại bệnh viện San-ikukai (Tokyo, Nhật Bản) được phơi bày khi người con út trong gia đình giàu có không hài lòng với cách anh trai đối xử với bố, theo SCMP.

Sau khi mẹ qua đời, người anh trai được hưởng thêm phần thừa kế của bố, đổi lại là công chăm sóc. Nhưng thay vì phụng dưỡng, người này gửi mẹ đến viện dưỡng lão.

Người con út bắt đầu nhận ra vẻ ngoài của anh trai không giống ai trong gia đình. Anh nhớ lại mẹ từng kể quần áo của người anh từng bị thay đổi sau khi được y tá tắm tại bệnh viện.

Nghi vấn phát sinh, anh thu thập một mẩu thuốc lá do người anh cả vứt đi và gửi đi xét nghiệm DNA vào năm 2009. Kết quả cho thấy người mà anh gọi anh trai suốt bao nhiêu năm không có quan hệ huyết thống với mình.

Bức ảnh gia đình cũ của tài xế xe tải khi còn nhỏ. Ảnh: Handout.

Anh liên hệ bệnh viện San-ikukai, lục lại hồ sơ từ hàng chục năm trước và tìm ra danh tính người anh trai thật. Thông tin từ tài liệu cho thấy người này sinh trước người anh giả 13 phút.

Đứa trẻ bị tráo đổi vào một gia đình nghèo khó. Cha mất sớm khi mới 2 tuổi. Ông phải sống trong một ngôi nhà không có thiết bị điện, phải vừa học, vừa làm bán thời gian đến khi tốt nghiệp trường cấp hai. Sau đó, ông hành nghề tài xế taxi.

Trong khi đó, cậu bé sống cuộc đời đáng lẽ của ông được giáo dục tốt và trở thành một ông chủ công ty, ba người em trai cũng là những nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh.

Đáng tiếc, khi sự thật vỡ lẽ, cả bố và mẹ đều đã qua đời.

Thẩm phán Masatoshi Miyasaka cho biết tòa án ủng hộ yêu cầu bệnh viện bồi thường 250.000 USD của người tài xế vì "ông đã bị tách khỏi cha mẹ ruột gần như ngay sau khi sinh và không bao giờ có cơ hội gặp lại". Vị thẩm phán nói thêm rằng ông xứng đáng được bồi thường vì "lẽ ra ông phải được nuôi dưỡng trong một môi trường tài chính thoải mái".

Vụ việc được cộng đồng mạng khơi lại sau khi một trường hợp tương tự đang gây xôn xao dư luận ở Trung Quốc. Xie Qingshuai (27 tuổi), người bị hoán đổi, được cha ruột là một triệu phú tặng ba căn hộ có nội thất làm quà đoàn tụ.