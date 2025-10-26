Chi tiền tỷ mua nhà ở Hội An chỉ sau một chuyến du lịch

Sau vài ngày ở Hội An, anh Tuấn Đào quyết định mua căn nhà cũ và bỏ ra 1 tỷ đồng để cải tạo, biến nơi đây thành chốn nghỉ dưỡng yên bình.

Căn nhà ở Hội An của anh Tuấn sau khi được cải tạo.

Cuối năm 2024, sau nhiều tháng bị cuốn vào công việc và cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống ở thành phố, anh Tuấn Đào (37 tuổi, Hà Nội) quyết định vào Hội An vài ngày để nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng.

Ban đầu, chuyến đi chỉ là một kỳ nghỉ ngắn. Nhưng sau một buổi sáng đạp xe trên những con đường quanh phố cổ, anh nhận ra mình đã bị cuốn hút bởi không khí và nhịp sống nơi đây.

“Tôi đã thấy bình yên đến mức muốn ở lại luôn”, anh chia sẻ.

Từ cảm giác ấy, anh Tuấn nảy ra ý định mua một ngôi nhà ở Hội An. Sau nhiều năm sống ở thành phố lớn, điều anh tìm thấy ở nơi đây là sự yên tĩnh, trong lành và chậm rãi. Không xô bồ, chỉ có tiếng chim, tiếng xe đạp lách cách và mùi đồng lúa.

Bên trong căn nhà trước và sau khi cải tạo.

Sửa nhà online

Qua một người bạn, anh Tuấn biết đến căn nhà cũ ở Hội An. Ngôi nhà khi ấy khá bình thường, không có điểm gì nổi bật. Nhưng ngay trước cửa là một cây muồng đang trổ hoa vàng rực, và đối diện là một cánh đồng lúa xanh mướt.

Cảnh sắc ấy khiến anh Tuấn lập tức muốn mua lại ngôi nhà, dù đến khi hoàn tất thủ tục, anh mới bước chân vào bên trong.

“Bạn bè bảo tôi mua nhà mà như xé túi mù”, anh kể.

Vì công việc ở Hà Nội bận rộn, anh Tuấn không thể thường xuyên có mặt trong quá trình cải tạo. Mọi trao đổi, giám sát đều được thực hiện online với đội thợ tại Hội An.

Đội thi công thường gửi ảnh, video hoặc gọi điện để anh Tuấn lựa chọn vật liệu, màu sơn, bố cục. Khi có chi tiết không đúng ý mà không thể giải thích qua mạng, anh bay vào để chỉnh sửa trực tiếp.

Anh Tuấn giữ lại khung và mái nhà cũ để tiết kiệm chi phí, còn lại thay mới toàn bộ bên trong. Phần thiết kế tổng thể do một người bạn thân đảm nhận, nhưng toàn bộ ý tưởng nội thất, trang trí và lựa chọn vật dụng đều do anh tự tìm hiểu, đặt hàng.

“Có món hợp, có món không nhưng quan trọng nhất là tiết kiệm được kha khá chi phí”, anh chia sẻ.

Anh Tuấn bỏ ra 1 tỷ đồng để cải tạo căn nhà này.

Tổng chi phí cải tạo và hoàn thiện nội thất rơi vào khoảng 1 tỷ đồng . Các hạng mục chính như giường, tủ, bếp được chủ nhà đặt làm bằng gỗ thịt tại một xưởng mộc ở Hội An.

Một số món đồ trang trí, thiết bị gia dụng anh Tuấn phải đặt từ Hà Nội chuyển vào. Dù mất nhiều thời gian, anh hài lòng vì căn nhà hoàn thiện đúng với phong cách mình mong muốn. Đó là tối giản, mộc mạc, nhiều ánh sáng tự nhiên và giữ được không khí của một ngôi nhà miền Trung.

Một trong số thay đổi lớn của căn nhà sau khi cải tạo là cổng vào được thiết kế thấp nhất có thể để có thể nhìn được cánh đồng lúa phía trước. Ban đầu, bản thiết kế cổng khá cao, anh Tuấn quyết định đập đi xây lại.

Bên cạnh đó, dù nhiều người khuyên hạ trần thấp để tiết kiệm tiền điều hoà, anh không thích phá kết cấu cũ nên đã giữ nguyên trần cao.

Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng

Sau khi hoàn thiện, căn nhà ở Hội An trở thành nơi anh Tuấn tìm đến mỗi khi muốn tạm rời nhịp sống vội vã ở Hà Nội. Với anh, có một nơi để đi về khi stress là điều tuyệt vời.

“Công việc của tôi lúc nào cũng bận, nên mỗi khi mệt, chỉ cần nghĩ đến việc được về Hội An là thấy nhẹ đầu”, anh trải lòng.

Từ Hà Nội vào Hội An, hành trình di chuyển không quá xa: chỉ hơn một giờ bay tới Đà Nẵng và khoảng một tiếng đi ôtô là tới nhà. Vì thế, anh Tuấn vẫn thường xuyên bay vào khi có thời gian rảnh. Anh dự định trong tương lai sắp xếp công việc để có thể ở Hội An được lâu hơn.

Mỗi lần được về căn nhà ở Hội An nghỉ dưỡng, anh Tuấn cảm thấy nhẹ lòng.

Do không ở thường xuyên, anh Tuấn thuê người địa phương dọn dẹp, chăm sóc cây cối định kỳ để giữ căn nhà luôn sạch sẽ và tươi mới. Khi vắng mặt dài ngày, anh cho thuê ngắn hạn để ngôi nhà “luôn có sức sống” và tạo thêm nguồn thu nhập nhỏ.

Với anh Tuấn, căn nhà ở Hội An không chỉ là tài sản hay nơi nghỉ dưỡng, mà là một điểm tựa tinh thần giữa nhịp sống bộn bề.