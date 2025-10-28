Cảnh lũ lịch sử bủa vây Huế, Đà Nẵng, Hội An

Khu vực Bắc và Nam Trung Bộ đang trải qua chuỗi ngày ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Tại Huế, tình hình lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp vào sáng 28/10. Nước sông Bồ và sông Hương đang ở mức cao. Toàn thành phố chìm trong biển nước gây khó khăn cho người dân, thậm chí một số khu vực vùng trũng ngập sâu, nhiều hộ gia đình bị cô lập. Ảnh: Nhật Hoàng.