Cảnh lũ lịch sử bủa vây Huế, Đà Nẵng, Hội An

|
Khu vực Bắc và Nam Trung Bộ đang trải qua chuỗi ngày ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Tại Huế, tình hình lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp vào sáng 28/10. Nước sông Bồ và sông Hương đang ở mức cao. Toàn thành phố chìm trong biển nước gây khó khăn cho người dân, thậm chí một số khu vực vùng trũng ngập sâu, nhiều hộ gia đình bị cô lập. Ảnh: Nhật Hoàng.
|
Khu vực trung tâm phường Phú Xuân (Huế), mực nước sông Hương xấp xỉ báo động 3. Di tích Nghênh Lương Đình nằm trước kinh thành Huế ngập hơn 0,5 m. Một số tuyến đường khu vực bên trong Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng bị chia cắt do nước lũ. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế buộc thông báo dừng hoạt động tham quan ngày 27/10. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
Tình trạng ngập nặng cũng diễn ra tại xã Lộc An, phường An Cựu, phường Thuận Hóa... UBND các phường, xã hỗ trợ sơ tán, di dời đồ đạc, đồng thời nghiêm cấm người và phương tiện di chuyển trên sông, hồ. Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn TP Huế, địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to tới ngày 29/10. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
|
Ban chỉ huy quân sự phường An Cựu hỗ trợ đưa một cụ ông khỏi căn nhà bị ngập. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
|
Nước ở các trạm đo trên sông Vu Gia (Ái Nghĩa), Thu Bồn (Câu Lâu) vẫn trên mức báo động 3. Sáng 28/10, mưa lớn như trút nước song lại ngưng theo từng quãng. Ảnh: Người Hội An.
Ở Hội An, một số tuyến đường như Trần Phú, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo ngập sâu. Mực nước sông Hoài ở mức báo động 3. Ngập nặng lên đến 2 m tại một số khu vực khiến chính quyền địa phương kích hoạt phương án phòng chống thiên tai ở cấp độ cao nhất. Ảnh: Người Hội An.
|
Chiếc đò thường ngày chở khách du lịch được tận dụng làm phương tiện chở người dân sơ tán khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: Người Hội An.
|
Chủ một cửa hàng vải đưa hàng hóa lên cao để bảo vệ tài sản. Ảnh: Người Hội An.
|
Mưa trắng trời tại cầu Rồng, khu trung tâm Đà Nẵng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, mưa lớn sẽ giảm dần từ đây đến 30/10. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mưa kéo dài là bởi luồng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông. Ảnh: Moon Black.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.