Cảnh lũ kinh hoàng cuốn sập cầu ở Huế

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, làm sạt lở và cuốn trôi đường dẫn cầu Leno ở xã Khe Tre, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch nối với xã Nam Đông.

Cận cảnh cây cầu ở Huế bị lũ dữ cuốn sập Nước lũ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn đã làm sập cầu Leno ở xã Khe Tre (TP Huế), chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch và cô lập hàng nghìn hộ dân.

Ngày 27/10, đại diện UBND xã Khe Tre, TP Huế xác nhận với Tri Thức - Znews mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nước lũ dâng cao, làm sạt lở và cuốn trôi một phần đường dẫn lên mố cầu Leno - cây cầu nối giữa xã Khe Tre và xã Nam Đông. Sự cố khiến tuyến giao thông quan trọng của địa phương bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, căng dây cảnh báo và túc trực tại khu vực nguy hiểm để ngăn người dân qua lại. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn, tránh nguy cơ sạt lở và tai nạn đáng tiếc.

Từ trưa cùng ngày, 2 xã Khe Tre và Nam Đông còn xảy ra tình trạng mất sóng điện thoại và gián đoạn Internet do ảnh hưởng của mưa lớn, khiến việc chỉ đạo, liên lạc và triển khai công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến chiều 27/10, 2 khu vực này gần như bị cô lập hoàn toàn.

Sáng 27/10, dữ liệu từ hệ thống đo mưa Vrain cho biết lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã (huyện Phú Lộc) đã vượt 1.320 mm chỉ trong chưa đầy 24 giờ, trong khi khu vực xã Khe Tre cũng ghi nhận gần 1.000 mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương trên địa bàn TP Huế đã chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó cho hơn 10.000 hộ dân với gần 32.700 nhân khẩu, đặc biệt là khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở đất cao.

Để đảm bảo an toàn, tất cả trường học trên địa bàn thành phố cũng đã tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 28/10, khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi vượt 700 mm. Mưa lớn kết hợp việc xả lũ từ các hồ chứa được dự báo sẽ làm gia tăng phạm vi và mức độ ngập lụt trong những ngày tới.

