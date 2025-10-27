Vì sao người Nhật Bản ngoại tình?

Theo một khảo sát năm 2024, 48,3% người tham gia cho biết họ đang trong cuộc hôn nhân không tình dục. Đây cũng là một trong những lý do phổ biến khiến người Nhật Bản ngoại tình.

Trong tiếng Nhật, có 2 khái niệm phổ biến: uwaki (ngoại tình nhẹ, kiểu "qua đường") và furin (ngoại tình nghiêm trọng, đặc biệt trong hôn nhân). Ảnh minh họa: Pexels.

Ở bất kỳ quốc gia nào, chuyện ngoại tình luôn thu hút sự chú ý. Tại Nhật Bản, nơi đề cao sự kín đáo và trách nhiệm trong hôn nhân, đề tài này càng trở nên nhạy cảm. Thế nhưng, giữa những chuẩn mực truyền thống và đời sống hiện đại, ranh giới giữa "ngoại tình" và "không ngoại tình" lại ngày càng khó xác định.

Theo khảo sát năm 2024 của Rize Clinic với người Nhật ở độ tuổi 20-40, khoảng 25% người đã kết hôn từng ngoại tình (38,5% nam và 18,1% nữ). Trong nhóm chưa kết hôn, 21,7% phụ nữ và 12,9% nam giới thừa nhận từng phản bội người yêu, theo Japan Today.

Khi nào được gọi là ngoại tình?

Trong tiếng Nhật, có 2 khái niệm phổ biến: uwaki (ngoại tình nhẹ, kiểu "qua đường") và furin (ngoại tình nghiêm trọng, đặc biệt trong hôn nhân).

"Anh ấy có thể ngủ với người khác, nhưng nếu có tình cảm, mọi thứ coi như chấm dứt", Emiko (35 tuổi) chia sẻ.

Kaya (29 tuổi) thì khẳng định: "Chỉ cần thân thiết quá mức với người phụ nữ khác, tôi xem là ngoại tình". Còn Daigo (32 tuổi) cho rằng: "Nụ hôn chỉ dành cho người mình thật lòng yêu. Nếu cô ấy hôn người khác, coi như xong".

Hanako (60 tuổi) nhìn nhận theo cách khác: "Ngoại tình bắt đầu khi bạn nghĩ về người khác nhiều hơn về chồng hoặc vợ mình". Ngược lại, Masa (31 tuổi) lại có quan điểm thoáng: "Nếu chưa cưới, tôi vẫn là người độc thân. Tôi có quyền làm điều mình muốn".

Sự mất kết nối về mặt cảm xúc và thiếu sự thân mật trong các mối quan hệ lâu dài có thể dẫn đến ngoại tình. Ảnh: foly/Pixta.

Một trong những lý do phổ biến khiến người ta ngoại tình là vì đời sống vợ chồng không còn gần gũi. Ở Nhật, việc ngủ cùng con được xem là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng "lạnh giường". Bên cạnh đó, tình trạng yếu sinh lý, đặc biệt là do nghiện phim khiêu dâm, cũng góp phần.

"Chồng tôi không thể duy trì quan hệ được nữa. Anh ấy dành hết sự chú ý cho diễn viên phim người lớn. Thế là hôn nhân của tôi trở nên vô cảm", Kyoko (42 tuổi) chia sẻ.

Theo khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản, gần một nửa (48,3%) người tham gia cho biết họ đang trong "cuộc hôn nhân không tình dục". Dù 80% nam giới cho biết vẫn có nhu cầu, 40% phụ nữ lại nói họ không còn hứng thú.

Maya (33 tuổi) nói thẳng: "Tôi đi làm cả ngày, còn phải lo việc nhà. Tại sao tôi phải cố gắng để làm vừa lòng anh ta trong khi chẳng nhận lại gì?"

Ở chiều ngược lại, Jun (43 tuổi) kể: "Vợ tôi bảo, nếu tôi cần đến vậy thì cứ đi tìm ở nơi khác".

Vẫn chọn ở lại sau khi biết ngoại tình

Sự chênh lệch về ham muốn cũng khiến nhiều người tìm đến bên ngoài. Kazumasa (65 tuổi) nói: "Người ta bảo phụ nữ sau khi làm mẹ thì hết hứng thú với sex. Tôi biết không đúng, nhưng thật khó chấp nhận".

Một số người cho rằng đến soapland (nhà tắm phục vụ tình dục) không phải là ngoại tình, bởi đó chỉ là "dịch vụ mua bằng tiền".

Miyu (30 tuổi) so sánh: "Giống như đi làm tóc hay làm móng. Tôi có thể tự làm, nhưng đôi khi muốn được chuyên nghiệp chăm sóc".

Masaki (39 tuổi) kể: "Bạn gái cũ của tôi chẳng có hứng thú gì trong chuyện ấy. Thế nên tôi tìm đến dịch vụ để có cảm giác thật sự". Còn Kayoko (45 tuổi) nói việc đến host club - nơi những chàng trai ăn mặc bảnh bao, rót rượu và ve vãn phụ nữ để đổi lấy tiền - giúp bà "cảm nhận được sự quan tâm mà chồng chưa bao giờ dành cho mình".

Khi nhu cầu về mặt thể xác không được đáp ứng, sự không chung thủy có thể xảy ra. Ảnh: metamorworks/Pixta.

Theo khảo sát năm 2024 của công ty Love Is All, 33,6% nam giới ngoại tình vì nhu cầu thể xác, trong khi hơn một nửa phụ nữ làm vậy vì thiếu sự gần gũi về cảm xúc.

Miku (36 tuổi) kể: "Sau khi sinh con, chồng tôi chuyển sang ngủ phòng khách, tránh tiếp xúc với tôi. Rồi tôi gặp một người khác, người chịu lắng nghe và quan tâm".

Ở Nhật, nếu có bằng chứng ngoại tình, người bị phản bội có thể nộp đơn ly hôn theo Điều 770 Bộ Luật Dân sự. Tuy vậy, tiền bạc và con cái là hai lý do lớn nhất khiến nhiều người chọn ở lại.

Junko (52 tuổi) nói: "Tôi góp một nửa tiền mua nhà, nhưng không đủ khả năng lo hết chi phí. Miễn là anh ấy trả phần của mình, tôi mặc kệ".

Kento (38 tuổi) cho biết anh ở lại vì con: "Nếu ly hôn, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp con nữa".

Ngược lại, người độc thân nhìn nhận đơn giản hơn. "Nếu đang hẹn hò mà anh ta phản bội, tôi chia tay ngay", Miki (24 tuổi) nói. Còn Masa (27 tuổi) khẳng định: "Không có lý do nào biện minh cho ngoại tình. Nếu không hạnh phúc, hãy rời đi".