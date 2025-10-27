Hầm nhà thành bể nước, dàn xe cổ hơn 1 tỷ đồng ngập 'mất dạng'

Dù đã lắp cửa chống ngập, khu vực hầm chứa bộ sưu tập xe cổ trị giá hơn 1 tỷ đồng của anh Tân Lập (TP Huế) vẫn chìm sâu trong nước lũ.

Hầm xe bị ngập nặng của anh Tân Lập sáng 27/10. Hiện, mực nước đã chạm nóc. Ảnh: NVCC.

TP Huế ghi nhận tình trạng ngập sâu tại nhiều khu vực do cơn mưa từ đêm 26/10 đến sáng 27/10. Tại nhà của anh Tân Lập (phường Vỹ Dạ), dòng nước từ cơn lũ "chưa từng thấy" tràn vào hầm xe, nhấn chìm bộ sưu tập (BST) xe cổ của anh, bất chấp cửa chống lũ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tân Lập cho biết anh bất lực nhìn BST xe cổ trị giá hơn 1 tỷ đồng chìm trong biển nước. Trước đó, anh lắp hệ thống ngăn nước để bảo vệ tài sản, nhưng xe tải di chuyển nhiều làm bung tấm chắn. Nước tràn vào nhanh khiến chủ nhà không kịp trở tay.

"Tầng hầm nhà tôi kiên cố. Tôi không nghĩ nước lại dâng nhanh đến như vậy. Khi sáng tôi vẫn có thể nhìn 'con cưng (ý chỉ BST xe cổ - PV)' của mình, đến chiều nước đã chạm nóc", anh Tân Lập nói.

BST xe cổ của anh Tân Lập. Ảnh: NVCC.

Tay chơi xe cổ cho biết thêm dàn xe bị ngập khả năng cao bị chết ECU (bộ vi mạch điện tử). Số tiền khắc phục hậu quả "rất khó nói".

BST xe cổ đang "ngâm mình" trong nước của Tân Lập bao gồm Vmax 1200 (khoảng 600 triệu đồng), Honda Goldwing Sidecar, Honda Little Cub, Honda CD Benly...

Sáng 27/10, mực nước sông Hương lên xấp xỉ báo động 3 gây ngập nặng tại nhiều nơi bao gồm đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh. Nhiều tuyến đường quanh Đại Nội như Mai Thúc Loan, Lê Thánh Tôn, đường dọc sông Ngự Hà ngập sâu. Di tích Nghênh Lương Đình trước Hoàng thành Huế chứng kiến mực nước khoảng 0,5 m.

Tình trạng ngập diện rộng khiến lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai nhằm cảnh báo người dân về mực nước trên sông Hương và sông Bồ đã vượt báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Huế tiếp tục có mưa đến ngày 28/10, đồng thời địa phương xả lũ khiến mức độ ngập tiếp tục dâng cao.

