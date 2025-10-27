Bật khóc nhìn lũ nhấn chìm shop quần áo, kho hàng điện tử trăm triệu

Ngày 27/10, mưa lớn khiến các tuyến đường ngập sâu, chủ shop quần áo trên đường Trường Chinh (TP Huế) bất lực khi nhìn nước tràn vào cửa hàng.

Chủ shop đồ điện tử bất lực nhìn nước lũ tràn vào kho hàng ở Huế Ngày 27/10, mưa lớn khiến các tuyến đường ngập sâu, nước tràn vào nhiều cửa hàng tại TP Huế. Anh Nguyễn Thuật - chủ cửa hàng điện tử - chia sẻ thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Trưa 27/10, trên mạng xã hội, đoạn video chủ shop thời trang Anna Nhung ở Huế bật khóc khi nhìn nước bao quanh cửa hàng nhanh chóng được lan truyền.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nhung (chủ cửa hàng) cho biết từ 8h sáng, chị đã tìm đường từ nhà ra cửa hàng. Tuy nhiên, vì ngập lụt, giao thông tê liệt, chị phải thuê ghe chở đi, đến gần 10 giờ mới tới nơi. Khi đó, nước đã tràn vào cửa hàng. Chị nhanh chóng thu dọn, kê đồ đạc lên 80 cm đến 1 m nhưng vẫn thấp thỏm không yên vì nước càng lúc càng dâng cao.

“Tôi kê hết sức rồi, bây giờ không kê nổi nữa. Nước ở ngoài đường đã cao gần 1 m mà vẫn còn dâng, tôi không biết cứu kiểu gì nữa”, chị Nhung nói.

Cửa hàng cao chỉ khoảng 2,5 m, không có lầu nên chị phải thuê giàn giáo để kê hàng lên. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đang ngập sâu, ghe thuyền hiện ưu tiên đưa người dân di tản, nên việc vận chuyển giàn giáo gần như là điều bất khả thi.

"Tôi gọi từ 10h đến tận 14h vẫn chưa thấy giàn giáo đâu. Nếu không thuê được, tôi đành chấp nhận mất hết. Tính đến hiện tại một số quần áo đã ngấm nước, thiệt hại trước mắt khoảng 10-20 triệu đồng”, chị Nhung nói.

Thiệt hại tại cửa hàng quần áo của chị Nhung ban đầu ước tính khoảng 10-20 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Theo chị Nhung, hàng xóm xung quanh đã ngập đến nửa nhà, cửa hàng của chị có nền cao hơn nên vẫn còn trụ được. Song, với tình hình hiện tại, nếu không có giàn giáo, quần áo trong shop có thể sẽ hư hại nặng.

“Bây giờ hàng trong kho giữ được gì thì giữ, còn lại thì chỉ đành buông tay, đến đâu hay đến đó. Quá sức mệt mỏi, tiền của mình nằm trong tay mà không giữ được”, chị Nhung bật khóc.

Cùng hoàn cảnh, anh Nguyễn Thuật (35 tuổi) - một chủ cửa hàng đồ điện tử ở Huế - cũng bất lực khi nhìn kho hàng của mình ở đường Đồng Khởi ngập trong biển nước. Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Thuật cho biết kho vừa mới xây chưa đầy 1 năm, là công sức gom góp suốt hơn 7 năm qua.

“Hôm qua tôi có lên dọn kho nhưng chủ quan nghĩ chắc không lụt nên không che chắn, kê đồ đạc gì cả. Bây giờ nhìn tan hoang thế này, chỉ biết tự trách mình”, anh Thuật nói.

Theo anh, khi đến kho, nước mới bắt đầu tràn vào, nhưng tốc độ nước dâng quá nhanh, chỉ 1 tiếng sau, nước đã lên gần 1 m, ngập cả kho hàng. Vì thế, anh không kịp trở tay, đành bất lực nhìn tài sản của mình trôi nổi trên dòng nước đục. Thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

“Hàng hoá chủ yếu đồ điện tử như loa, tivi, tủ lạnh nên ngấm nước vào thì khó tận dụng được nữa”, anh Thuật chia sẻ.

Nhìn tài sản của mình trước mắt nhưng không thể nào cứu nổi, anh Thuật chỉ biết thở dài. “Thôi thì còn người còn của, sau lụt rồi đến dọn dẹp, bây giờ mình còn an toàn là may mắn rồi”, anh nói.

Kho hàng điện tử của anh Thuật chìm trong biển nước. Ảnh: NVCC.

Sáng 27/10, mưa lớn kéo dài không ngừng khiến nhiều tuyến đường ở Huế ngập sâu. Dữ liệu từ phần mềm đo mưa Vrain cho thấy, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã (xã Phú Lộc) đã vượt 1.320 mm chỉ trong chưa đầy 24 giờ, khu vực xã Khe Tre ghi nhận gần 1.000 mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Huế cho biết đến trưa cùng ngày, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đã vượt báo động III, tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 2023. Mưa lớn mang theo một lượng nước khổng lồ ở thượng nguồn các con sông ở Huế khiến các hồ thủy điện, thủy lợi phải xả lũ cấp tập để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình ngập sâu diện rộng, TP Huế đã tổ chức di dời 730 người dân tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ đến nơi tránh lụt an toàn.

