Bắn trọng thương tài xế xe tải vì lưu thông gây bụi

Trên đường đi, gặp xe tải lưu thông gây bụi, Sơn chặn xe, dùng súng bắn tài xế trọng thương.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn (ngụ ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/5, sau khi uống rượu, Sơn điều khiển xe trên tuyến đường thuộc xã Tân An. Trên đường đi, Sơn gặp xe tải do anh T.M.C. (25 tuổi, ngụ xã Tân An) đang lưu thông trên đường và gây bụi. Tức giận, đối tượng này mang theo súng tự chế đuổi theo và chặn đầu xe tải của anh C.

Anh C. được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Anh C. vừa mở cửa xe, thì bị Sơn dùng súng tự chế bắn vào vùng bụng. Nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các bác sĩ xác định anh C. bị bắn từ bụng trước xuyên qua dạ dày và viên đạn nằm trong tụy.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ cấp cứu, lấy được viên đạn ra khỏi cơ thể nạn nhân. Hiện tại, anh C. đã tỉnh táo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an xã Tân An nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng Sơn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.