Bão Milton 'cắn nát' bờ biển Florida

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Milton đã làm thay đổi đường bờ biển Florida như thế nào. Một số bãi biển mang tính biểu tượng đã bị chia đôi.

Hình ảnh vệ tinh minh họa mức độ thiệt hại tại các cộng đồng ven biển dọc theo phía tây bán đảo Florida, gần đảo chắn sóng Sarasota của Siesta Key, nơi Milton đổ bộ vào ngày 9/10, với cường độ bão cấp 3.

"Khi những cơn bão như Milton đổ bộ vào bờ, chúng sẽ đẩy cát và nước vào sâu hơn nhiều so với những gì chúng ta thường thấy. Khi nước bắt đầu rút đi, mọi thứ bắt đầu đảo ngược và bị đẩy ra ngoài", nhà khí tượng học Cody Braud của Trung tâm Dự báo Fox nói với The New York Post.

Thay đổi vĩnh viễn

Braud giải thích rằng hình ảnh vệ tinh của đảo Sanibel dường như cho thấy những đám mây màu nâu và trắng dọc theo bờ biển, nhưng thực chất những khu vực này chỉ là cát, bụi bẩn và trầm tích đang được lắng đọng trở lại vịnh.

Theo Braud, việc cát trôi dọc theo bờ biển là hiện tượng bình thường khi có bão. Bà lưu ý rằng sắc nâu nhìn thấy trên hình ảnh là hiện tượng bình thường khi xét đến lượng đất khổng lồ bị di chuyển trong bão.

Ảnh vệ tinh chụp bờ biển Florida trước và sau bão Milton.

"Bờ biển đã thu thêm một chút cát, điều này hợp lý vì những cơn bão liên tiếp, Helene và Milton, đã đẩy cát vào sâu hơn trong đất liền. Có thể bạn sẽ không thấy quá nhiều xói mòn, nhưng dọc theo bờ biển, rất nhiều cát được nâng lên khỏi đáy", bà nói.

Các hình ảnh cũng cho thấy một số vết nứt ở một số bãi biển mang tính biểu tượng của Florida, nguyên nhân có thể là do nước tràn vào vịnh sau cơn bão. "Khi nước chảy ra, nó có thể cắt bờ biển tạo thêm những kênh mới".

Những hình ảnh vệ tinh về bờ biển mới của Florida xuất hiện sau khi các chuyên gia cảnh báo Milton có thể thay đổi vĩnh viễn diện mạo của tiểu bang này. Người ta dự đoán rằng khoảng 95% bãi biển của Sunshine State sẽ bị ngập trong nước khi cơn bão ập đến.

"Đây là mức độ thay đổi nghiêm trọng nhất ở bờ biển", Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cảnh báo, đồng thời cho biết "sóng và triều cường từ Milton" có thể gây ra "xói mòn và tràn bờ" cho 100% các bãi biển của tiểu bang.

Các quan chức của cơ quan này cảnh báo rằng nguy cơ xói mòn sau Milton là rất cao vì các địa hình vốn đã chịu tác động mạnh mẽ từ bão Helene. Bão Milton là một trong số nhiều cơn bão mạnh đã làm thay đổi đường bờ biển Florida, bao gồm bão Ian, Irma, Matthew và Michael.

"Chúng tôi mất tất cả"

Bão Milton đã tấn công bờ biển vịnh Florida với mưa lớn và gió mạnh 200 km/h, khiến nhà cửa - và trong một số trường hợp là cả khu dân cư - bị ngập lụt và đổ nát. Các quan chức xác nhận với CBS News rằng có ít nhất 24 người tử vong do cơn bão này.

Một hình ảnh vệ tinh khác cho thấy cảnh tàn phá ở Clearwater, gần Tampa và St. Petersburg, nơi lực lượng ứng cứu tuyến đầu sử dụng xe và thuyền lội nước để giải cứu các gia đình bị mắc kẹt bên trong một khu chung cư địa phương.

"Chúng tôi mất tất cả. Nước ngập 3 m trong căn hộ của tôi. Khi cố quay lại và lấy một số đồ đạc, tôi thấy nước cứ dâng cao, ngập đến ngực tôi", một người đàn ông sống trong khu phức hợp nói với CBS News.

Một số ngôi nhà ở khu vực Tampa gần đó gần như bị ngập hoàn toàn dưới nước sau cơn bão, trong khi Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough đã tiến hành hàng chục cuộc giải cứu và sơ tán hơn 135 cư dân khỏi một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt.

Bờ biển ở Florida bị đứt gãy sau bão Milton.

Tại Cortez, làng chài cũng nằm dọc theo bờ biển ở quận Sarasota bị cả Helene và Milton tàn phá, một ảnh vệ tinh cho thấy các mảnh vỡ phủ kín đường sá và bến tàu dọc bờ sông. Cả hai cơn bão đều tấn công ngôi làng lịch sử, làm đổ cây cối và đường dây điện, đồng thời biến các tòa nhà thành đống đổ nát.

Sarasota Herald-Tribune đã công bố thêm nhiều bức ảnh về nhà cửa và bến tàu ở Cortez bị sập hoàn toàn. Milton cũng xé toạc một phần mái của một chung cư trong khu vực.

Tại Manasota Key, trên bờ biển phía tây của Florida, ngay phía nam Sarasota, cơn bão Milton đã đẩy những tảng đá lớn và ít nhất một chiếc thuyền lên bãi biển. Tom Hanson của CBS News đưa tin từ hòn đảo này rằng những đống cát còn sót lại sau cơn bão đã chất thành đống cao tới gần 2 m ở một số nơi. Hanson mô tả "một cảnh tượng tàn khốc" và cho biết cát giống như "tuyết trôi từ một trận bão tuyết" phủ kín cả bên trong và bên ngoài các ngôi nhà.

Hanson đưa tin bãi biển đã bị thu hẹp lại và nước biển ở vịnh gần bờ hơn nhiều so với trước cơn bão.

Sau khi bão Milton làm mất điện khoảng 3 triệu nhà dân ở Florida, các viên chức cho biết họ hy vọng điện nhanh chóng được khôi phục hoàn toàn trên toàn tiểu bang. Trong khi đó, Tổng thống Biden đã phê duyệt thêm 612 triệu USD viện trợ liên bang để giúp đỡ các khu vực ở Florida và North Carolina bị ảnh hưởng bởi bão Milton và Helene.