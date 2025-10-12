Bao nhiêu nhà đầu tư dính bẫy lừa mang tên WorldMall?

"Bẫy lừa" với hình thức sàn điện tử WorldMall mới đây đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lật tẩy.

Theo điều tra ban đầu của CQĐT CATP Hà Nội, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (sinh năm 1991, trú tại: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; đối tượng có kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực đầu tư tiền điện tử) nảy sinh ý định tạo dựng dự án sàn tiền ảo giả mang tên “WorldMall”, kêu gọi đầu tư vào dự án nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Minh thuê Nguyễn Trọng Ngọc (sinh năm 1988, trú tại: Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại: số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) viết phần mềm dự án theo yêu cầu của Minh với giá 50 triệu đồng, sau đó trả công 1.000 USD /tháng để giúp Minh quản trị kỹ thuật phần mềm.

Đối tượng Bùi Quang Minh.

Sau khi đã có phần mềm dự án sàn tiền ảo WorldMall, nhằm thu hút, kêu gọi người dân tham gia đầu tư vào dự án, Minh đã mời Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1979, trú tại tổ 15, phường Long Biên, thành phố Hà Nội) và Đồng Thị Kim Dung (sinh năm 1973, trú tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) cùng tham gia điều hành.

Theo đó, Minh đóng vai trò lãnh đạo, quản trị dự án, trực tiếp quản lý ví tổng để nhận tiền, trả lãi cho các nhà đầu tư; Phước tuyển dụng, quản lý nhóm nhân sự gồm diễn giả, tư vấn, tìm kiếm nhà đầu tư; Dung phát triển hệ thống nhân viên tuyến dưới để tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư.

Các đối tượng cầm đầu tiếp đó đã tuyển dụng được mạng lưới F1 tham gia phát triển dự án (quảng cáo, giới thiệu, kêu gọi nhà đầu tư). Cơ quan điều tra đã xác định được 6 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, tài liệu xác định có khoảng 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào các ví điện tử của các đối tượng, với tổng số tiền chiếm đoạt được là khoảng 386.000 USD T (tương đương 10 tỷ đồng ).

Vụ án đang được điều tra mở rộng.