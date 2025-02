Báo Tây mách thời điểm du lịch Việt Nam cả năm

Nhà báo Alex Robinson của Wanderlust gợi ý du khách quốc tế thời gian thích hợp để ngắm núi đá vôi ở vịnh Hạ Long và chèo thuyền xuôi dòng sông Cửu Long.

Du khách check-in tại một đồi cỏ ở Đà Lạt hồi tuần thứ 2 tháng 2. Ảnh: @suekyuri.

Việt Nam sở hữu tệp khí hậu khác nhau trên khắp vùng miền, trải dài 1.650 km từ những ngọn núi gồ ghề ở phía bắc Hà Nội, những vùng biển gợn sóng ở miền Trung đến vùng đất thấp bằng phẳng của đồng bằng sông Cửu Long hay TP.HCM oi ả.

Alex Robinson, phóng viên ảnh du lịch của Wanderlust, chuyên khu vực châu Á và châu Mỹ Latinh, chia sẻ góc nhìn về thời điểm tốt nhất để du lịch Việt Nam trong bài viết mới đăng tải ngày 22/2.

Theo đó, thời gian thích hợp để tham quan miền Bắc Việt Nam chẳng hạn như Hà Nội, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là tháng 9-10 và tháng 3-5.

Alex mô tả phía Bắc Việt Nam nằm ngay bên trong vùng nhiệt đới Cự Giải (hay chí tuyến Bắc) có các mùa riêng biệt. Tháng 9-10 thời tiết mát mẻ (khoảng 20-25 độ C) và thường có nắng. Phần lớn sinh vật đang nở rộ ở các vùng cao xung quanh Sa Pa và Hà Giang như những cánh đồng lúa vàng sẵn sàng đợi thu hoạch.

Góc nhìn từ trên không của Vịnh Hạ Long. Ảnh: Shutterstock.

Còn Hà Nội tổ chức Tết Trung thu sôi động (thường vào tháng 10). Lúc này, bầu trời tràn ngập đèn lồng giấy và không khí thơm ngát với những chiếc bánh trung thu.

Tháng 12-2 có thể lạnh, đặc biệt là ở vùng cao nguyên, nơi thỉnh thoảng có tuyết rơi ở Hà Giang và Sa Pa. Hà Nội thường có sương mù và mưa phùn vào thời điểm này. Do đó, không nhiều du khách lựa chọn đến phía Bắc vào thời điểm này.

Ngược lại, thời gian tốt nhất để tham quan miền Trung, khu vực Huế, Đà Nẵng, Hội An là tháng 2-5.

Theo tác giả, miền Trung Việt Nam có khí hậu nhiệt đới. Mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Huế, Đà Nẵng và Hội An, trời thường khô ráo từ tháng 2-8. Nhiệt độ đạt mức thấp hơn 30 độ C vào những tháng cao điểm mùa hè. Trong đó, tháng 2-5, thời tiết sẽ dịu hơn tháng 6-8 với nhiệt độ từ 20-30 độ C.

Cầu Vàng trong khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills là một chuyến đi trong ngày phổ biến từ Đà Nẵng. Ảnh: Shutterstock.

Mùa mưa miền Trung kéo dài từ tháng 9-2. Mưa có thể xối xả vào tháng 10-11, thậm chí có khả năng xảy ra bão và lũ lụt cục bộ.

Xa hơn về phía nam là Nha Trang, một trong số thành phố biển chính của Việt Nam có 300 ngày nắng và một mùa mưa nhẹ kéo dài từ tháng 9-12.

Trái lại, khí hậu Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên vẫn trong lành so với bãi biển oi bức ngay cả mùa hè cao điểm. Trong khi đó, mùa khô ở đây rơi vào tháng 11-3.

Khu vực miền Nam Việt Nam, từ TP.HCM đến đồng bằng sông Cửu Long, sẽ phù hợp cho du khách khám phá từ tháng 12-4.

Làng hoa Sa Đéc nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Shutterstock.

Nhiệt độ nhiệt đới miền Nam Việt Nam thay đổi khá ít trong năm, nhưng vẫn có một mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Song, thời tiết trong ngày của TP.HCM biến đổi khôn lường. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với ánh nắng ban mai, độ ẩm tăng lên vào buổi chiều và bùng nổ một cơn mưa kéo dài vài giờ.

Ngoài thời tiết, khí hậu, cây bút du lịch của Wanderlust còn lưu ý khách quốc tế nên lưu ý nếu đến Việt Nam vào mùa Tết Nguyên đán (cuối tháng 1, đầu tháng 2).

"Vào lễ hội quan trọng nhất ở Việt Nam, gia đình thường quây quần bên nhau. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ăn uống đóng cửa trong vài ngày. Do đó, việc đi lại, ăn uống sẽ tương đối khó hơn ngày thường", Alex viết.