Khách Mỹ đổ xô tìm kiếm Việt Nam đầu năm 2025

Lượng khách quốc tế tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam tăng ở mức 30-45% trong giai đoạn nửa đầu tháng 2, trong đó đứng đầu là thị trường Mỹ, dữ liệu từ Google Destination Insights.

Tiểu thương chợ Bến Thành trò chuyện với khách ngoại. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sáng 19/2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trích dẫn dữ liệu tổng hợp từ công cụ Google Destination Insights về sự gia tăng đáng kể lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn cuối tháng 11/2024 đến hết tháng 1, lượt khách quốc tế tìm kiếm tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam tăng trong khoảng 15-30% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, riêng nửa đầu tháng 2, lượng tìm kiếm quốc tế tiếp tục tăng ở mức 30-45%.

Các thị trường gửi khách quốc tế ghi nhận lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam nhiều nhất là Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Canada, Đức và Malaysia. Trong đó, Australia và Ấn Độ đứng vị trí 2 và 3 về lượt tìm kiếm.

Nhóm du khách Pháp tụ tập tại công viên Bến Bạch Đằng tối ngày 31/12/2024, đợi ngắm pháo hoa. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục Du lịch nhận định đây là tín hiệu tiềm năng cho thấy 2 thị trường này vẫn còn dư địa lớn trong việc phát triển.

"Mức tăng trưởng về lượng tìm kiếm Việt Nam của du khách quốc tế là tín hiệu vui đối với ngành du lịch nước ta khi bước vào đầu năm 2025 sau thời gian bứt phá của năm 2024", Cục cho hay.

Ngoài ra, quốc gia xuất hiện trong danh sách kể trên cũng là những thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ.

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế và Vũng Tàu là 10 điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.

Chỉ trong một tháng đầu năm, ngành công nghiệp không khói của Việt Nam cũng ghi nhận kỷ lục mới khi đón gần 2,1 triệu lượt lượng khách quốc tế, tăng 18,5% so với tháng 12/2024, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 37,8% nếu so với thời điểm trước dịch năm 2019.

Lý giải về mức gia tăng tích cực này, Cục cho biết nhu cầu khách quốc tế đến nước ta "nhảy vọt" nhờ áp dụng hiệu quả chính sách thị thực thông thoáng, chương trình xúc tiến quảng bá trong năm 2024 cũng như hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt ngày càng phong phú, phù hợp với nhu cầu thị hiếu du khách trong giai đoạn mới.

Từ ngày 1/3-31/12, công dân 3 nước Ba Lan, Cộng hòa Séc, Liên bang Thụy Sĩ sẽ được miễn thị thực đến nước ta, theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch do Chính phủ ban hành trong Nghị quyết số 11/NQ-CP. Chính phủ kỳ vọng chính sách sẽ tiếp tục mang lại cú hích quan trọng trong việc thu hút khách ngoại từ 3 thị trường châu Âu đến Việt Nam trong năm nay.