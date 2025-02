5 khách sạn mới mở dành cho khách có gu ở TP.HCM

Kin Hotel, El Pino Realm, Ariosa... là những điểm lưu trú vừa đi vào hoạt động với nhiều lựa chọn hạng phòng, giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng/đêm.

Ngoài ẩm thực phong phú, tụ điểm giải trí hấp dẫn, TP.HCM luôn biết cách làm mới mình khi các khách sạn, homestay, căn hộ với mức giá trải rộng liên tục ra mắt. Phong cách thiết kế hợp thời, tone màu nịnh mắt, đầy đủ dịch vụ và nhiều hạng phòng để đa dạng hóa lựa chọn là những điểm nổi trội.

Tri Thức - Znews giới thiệu một số khách sạn mới ở TP.HCM, đảm bảo các tiện ích từ cơ bản cho đến nâng cao để nâng tầm trải nghiệm lưu trú.

Kin Hotel

Địa chỉ: Đường Thái Văn Lung, Q. 1

Đường Thái Văn Lung, Q. 1 Mức giá: 2,2-5,6 triệu đồng/đêm

2,2-5,6 triệu đồng/đêm Điểm đánh giá: 9,1/10 (Booking), 9,1/10 (Agoda)

Kin Hotel nằm giữa Saigon’s Little Japan (khu phố Nhật Bản), cách các trung tâm mua sắm lớn và công trình nổi tiếng chỉ vài phút di chuyển. Thấm nhuần sự tinh tế của kiến trúc xứ mặt trời mọc, khách sạn kết hợp thêm cách bố trí nội thất kiểu Bắc Âu hiện đại, mang đến không gian đủ sang trọng, thanh lịch.

Khách sạn có 7 hạng phòng, thiết kế khác biệt để khách hàng không cảm thấy trùng lặp khi lưu trú nhiều lần. Phòng Kin’s signature đại diện cho sự xa hoa với tầm nhìn toàn thành phố. Phòng senior executive suite ốp gỗ bóng, có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Phòng executive suite sở hữu tone màu trung tính, giường cỡ lớn sang trọng. Phòng premier double city view thiết kế tối ưu hóa với giường đôi, cửa sổ hướng ra thành phố.

Ba hạng phòng premier twin city view, deluxe double with window, deluxe double đều trang bị nội thất gỗ, tường sần lạ mắt và nhiều tiện ích đi kèm. Khi đặt phòng, khách hàng được chiêu đãi bữa sáng à la carte (tùy chọn món) hoặc ẩm thực phong cách lục địa.

El Pino Realm

Địa chỉ: Đường Phó Đức Chính. Q. 1

Đường Phó Đức Chính. Q. 1 Mức giá: 1,5-4,1 triệu đồng/đêm

1,5-4,1 triệu đồng/đêm Điểm đánh giá: 7/10 (Booking)

Chính thức mở đặt phòng từ ngày 3/2, El Pino Realm ghi điểm nhờ thiết kế indochine hiện đại, sử dụng tone trắng - đen tương phản thị giác và tường loang vân đá sang trọng. Với phương châm "tạo nên không gian sống tinh tế", từng hạng phòng đều được chăm chút kỹ lưỡng, giữ yên tĩnh bằng hệ thống cách âm và sàn lát gỗ.

Diện tích mỗi phòng rộng 20-75 m2, đủ sức chứa 3-10 người. Khách sạn có 4 hạng mức, gồm phòng studio nhìn ra thành phố, phòng superior ngắm toàn thành phố, phòng cao cấp view chợ Bến Thành và phòng view Bitexco. Ngoài ra còn có căn hộ ngăn cách 2 phòng ngủ cho khách hàng lưu trú theo nhóm.

Khi đặt phòng, khách hàng được tự do sử dùng phòng gym, đồ dùng nhà bếp và hoạt động thoải mái ở khu vực sảnh. Từ vị trí của khách sạn có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan, mua sắm nổi tiếng như Takashimaya, Vincom Center, chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật, The New Playground…

Ariosa

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3 Mức giá: 1-2,3 triệu đồng/đêm

1-2,3 triệu đồng/đêm Điểm đánh giá: 8,3/10 (Booking), 8,8/10 (Agoda)

Khách sạn Ariosa từng đạt cúp Agoda Gold Circle Awards 2024, giải thưởng thường niên được nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda dành cho các khách sạn ưu tú. Tại đây có 3 hạng phòng (studio middle, studio back, studio front) với diện tích rộng 25 m2.

Dù nằm ở khu vực trung tâm, khách sạn vẫn mang đến không gian thư thái, mặt tiền gây ấn tượng bởi hệ thống lam gỗ giúp hạn chế khói bụi, giảm tiếng ồn. Thiết kế bên trong tối giản theo phong cách Nhật Bản với gam màu pastel hợp thời, điểm nhấn là nội thất bằng gỗ tái chế, mỗi phòng đều có bếp mở, cửa sổ dạng tổ chim để đón nắng, gió tự nhiên và ban công bố trí cây xanh.

Đặt sự tiện nghi sinh hoạt của khách hàng lên hàng đầu, khách sạn cung cấp đầy đủ các tiện ích cơ bản, nước uống kèm theo dịch vụ giặt quần áo, lau dọn phòng mỗi ngày. Ngoài ra, vị trí của khách sạn cũng tiện di chuyển đến Dinh Độc Lập, Diamond Plaza, nhà thờ Đức Bà…

Midas Hotel

Địa chỉ: Đường Cao Thắng, Q. Phú Nhuận

Đường Cao Thắng, Q. Phú Nhuận Mức giá: 800.000-1,1 triệu đồng/đêm

800.000-1,1 triệu đồng/đêm Điểm đánh giá: 7,8/10 (Booking), 7,9/10 (Agoda)

Midas Hotel thu hút ánh nhìn bởi tone xám - đen huyền bí, thiết kế cách điệu từ giữa phong cách minimalism, đủ tạo ấn tượng nhưng không quá rối mắt. Phần sàn lát gỗ, ép cẩm thạch và trần nhà lắp kính giúp nâng cao hiệu ứng thị giác.

Khách sạn chủ yếu phục vụ 2 hạng phòng là suite với giường đôi cỡ lớn, chất liệu lông vũ êm ái và deluxe có trang bị jacuzzi - loại bồn tắm sử dụng nước nóng và chế độ sục để massage cơ thể. Không khí trong mỗi phòng đảm bảo tinh sạch với hệ thống máy lọc carbon monoxide.

Ngoài ra, khách sạn cũng cung cấp nhiều tiện ích khác như tủ lạnh, máy sấy tóc, ấm đun siêu tốc, cùng với đó là TV cài sẵn Netflix, dịch vụ giặc là quần áo tận phòng. Mỗi tháng, khách sạn đều tung các chương trình ưu đãi riêng, khách hàng có thể theo dõi qua fanpage hoặc ứng dụng đặt phòng trực tuyến.

Pynt Hotel

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Dung, Q. Gò Vấp

Đường Nguyễn Văn Dung, Q. Gò Vấp Mức giá: 450.000-750.000 đồng/đêm

450.000-750.000 đồng/đêm Điểm đánh giá: 8,1/10 (Booking), 8,6/10 (Agoda)

Pynt Hotel là khách sạn đầu tiên trên thị trường có thiết kế dựa trên câu chuyện lịch sử của nhân loại qua các kỷ nguyên, nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch vốn có. Không gian chia thành 6 tầng, với các chủ đề như Laquarium, Tropical Cave, Futuristic, Tron Legacy, Wanderluxe và Van Gogh. Mỗi phòng đều có phòng tắm tường kính và giường cỡ lớn.

Tầng Laquarium sở hữu gam màu xám lạnh, trần cắt lượn và tường đánh nhám. Tầng Tropical Cave được chạm khắc khéo léo với cấu trúc mô phỏng hang động, kết hợp gam màu nâu - cam. Thiết kế của tầng Futuristic hiện đại, trần phòng đa giác đối xứng. Riêng hạng phòng Signature Room có điểm nhấn là trần cao, từng góc được trang trí bằng ánh đèn vàng ấm áp.

Ngoài tiện ích như các khách sạn khác, tại đây còn có dịch vụ xông hơi khô để chăm sóc sức khỏe và thực đơn ăn uống đa dạng, chế biến cầu kì bởi các đầu bếp tay nghề cao.