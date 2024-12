Tính toán của Hội An khi đăng cai chung kết giải pickleball thế giới

Việc Hội An cũng như resort gấp rút thi công sân pickleball cho thấy nước đi tham vọng hút thêm dòng khách yêu thể thao từ châu Á như Singapore, Malaysia... và khách trong nước.

Hai tháng trước thời điểm đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải Vô địch Pickleball Thế giới (World Pickleball Championship), resort Hoiana Resort & Golf khánh thành 8 sân tập pickleball tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, TP du lịch sầm uất nhất tỉnh Quảng Nam không phải là trung tâm trào lưu này. Bộ môn tưởng chừng "sớm nở tối tàn" bắt nguồn từ Mỹ gây "sốt" ở TP.HCM và Hà Nội suốt 8 tháng đầu năm (theo báo cáo Xu hướng thảo luận của người dùng về các môn thể thao hot nhất MXH 2024 của YouNet Media), sau đó lan đến một số khu vực miền Trung.

Nhưng không dừng lại ở việc khỏa lấp niềm đam mê, pickleball phát triển như một phương án thu hút khách du lịch trong và ngoài nước của một số cơ sở lưu trú 5 sao tại Hội An.

Về phía chính quyền địa phương, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, nhận định pickleball là một môn thể thao có nhiều tiềm năng giúp thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với địa phương.

Kiếm lời từ xu thế

Ông Jan David, người sáng lập tổ chức Pickleball Global, xác nhận Giải vô địch Pickleball Thế giới dự kiến diễn ra vào ngày 8-19/1/2025 tại Hội An, thay vì TP.HCM hay Hà Nội.

Đây là một trong những giải đấu pickleball lớn được tổ chức nhiều vòng đấu loại tại nhiều quốc gia. Vòng chung kết quy tụ các tay vợt hàng đầu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).

Chỉ vừa ra mắt người yêu thể thao tại thành phố di sản của Việt Nam chưa đầy một tháng, hệ thống sân này đón lượng khách ổn định từ 30-40 người/ngày, đặc biệt đông vào hai ngày cao điểm cuối tuần và mùa du lịch cao điểm cuối năm, đại diện đơn vị lưu trú nói với Tri Thức - Znews.

Resort xây dựng cả hai loại hình sân trong nhà và ngoài trời phục vụ khách tại khách sạn và bên ngoài bất chấp thời tiết khắc nghiệt khu vực miền Trung.

Khi bộ môn pickleball chưa thành xu hướng ở Việt Nam, đơn vị lưu trú trên tập trung phát triển golf dành cho tệp khách hạng sang, chịu chi. Ở bộ môn này, Việt Nam nối gót Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.

Sân trong nhà và ngoài trời tại Hoiana. Ảnh: @hoiana_resort_golf.

Tuy nhiên, khi pickleball du nhập vào nước ta và đạt tốc độ phát triển "chóng mặt", Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu châu Á về mức tăng trưởng pickleball, theo ông Hogan Lai, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Châu Á (APF).

Chứng kiến làn sóng mạnh mẽ này, ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc cơ sở lưu trú đăng cai chung kết pickleball thế giới, cho biết đơn vị đặt mục tiêu đưa Hoiana trở thành một điểm đến hàng đầu cho các giải đấu thể thao quốc tế, trong đó có pickleball.

"Chúng tôi muốn tạo ra những trải nghiệm đẳng cấp và đáng nhớ cho mỗi du khách đến với khách sạn nói riêng và Hội An, Quảng Nam nói chung", Steve nói.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho giải đấu này, resort cho hoàn thiện sân pickleball đạt chuẩn quốc tế bao gồm cả sân trong nhà và ngoài trời.

Sân pickleball kín khách tại Thảo Điền (TP Thủ Đức). Ảnh: Phương Lâm.

Thông qua giải đấu, đại diện cơ sở trên kỳ vọng thu hút không chỉ các vận động viên và người yêu thích pickleball từ châu Á mà còn từ khắp nơi trên thế giới, mang lại cơ hội phát triển bền vững cho ngành du lịch thể thao tại Hội An.

Có đủ sức soán ngôi golf?

Pickleball rầm rộ ở Mỹ dẫn đến nhiều xu hướng "ăn theo" bộ môn này. Năm 2022, hơn 8,9 triệu người trên 6 tuổi tham gia chơi pickleball ở Mỹ, tăng 158,6% trong 3 năm.

Để đáp ứng nhu cầu này, một số khách sạn chuyển đổi sân tennis thành sân pickleball và thậm chí mở thêm các phòng khám và lớp học để tối đa hóa lợi nhuận. Hiện tượng này tiếp tục nổi lên trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng vào năm 2023.

Hiện, golf vẫn là bộ môn thu hút khách quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc ở các điểm lưu trú miền Trung. Ảnh: @yesyul_.

Adam Zarczynski, cộng sự cấp cao của Hotel & Leisure Advisors, cho hay pickleball trở thành một môn thể thao được nhiều người sử dụng để kết nối, tương tự như golf.

Tuy nhiên, Jeff Minton, Giám đốc Thể thao, khu nghỉ dưỡng Wild Dunes (nơi ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ pickleball), cho rằng các resort, khách sạn không nên quá tập trung vào pickleball mà bỏ qua môn golf bởi đây vẫn là bộ môn có tệp khách hàng riêng và chất lượng.

"Năm 2019-2020, sự gia tăng 30-40% nhu cầu về golf đặt ra những thách thức về chuỗi cung ứng đối với mặt hàng thiết yếu như xe golf, dụng cụ... khiến việc quản lý hoạt động trở nên khó khăn hơn. Bất chấp điều này, golf vẫn đem về lợi nhuận cho đơn vị lưu trú. Khi trào lưu khác thay thế nổi lên, các khách sạn nên điều chỉnh tỷ lệ cung ứng cho khách hàng dựa trên nhu cầu. Sự linh hoạt sẽ mang lại 'chiến thắng' đáng kể cho ngành công nghiệp du lịch, nhà hàng và khách sạn", vị này nói.

Việt Nam dẫn đầu xu thế pickleball châu Á nhưng vẫn đi sau Mỹ và nhu cầu tìm kiếm sân chơi tại điểm lưu trú chỉ mới chớm nở. Song đây vẫn là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai, đại diện một cơ sở lưu trú 4 sao ở Hội An nói với Tri Thức - Znews.

Theo ghi nhận, ngoài Hoiana, một số cơ sở lưu trú khác ở Hội An cũng mở sân pickleball dành cho du khách như La Queenara, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Wyndham Danang Golden Bay, Four Seasons Resort The Nam Hai...

Giải Vô địch Pickleball Thế giới (World Pickleball Championship - WPC) là chặng dừng chân cuối cùng của chuỗi giải đấu WPC ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương (Asia Pacific), châu Âu (European Pickleball Open) và châu Đại Dương (Oceania Pickleball Open). Tuy nhiên, theo trang web chính thức của đơn vị tổ chức, Hội An sẽ đón tuyển thủ từ châu Á đến so tài. Do đó, người chiến thắng sẽ nhận giải vô địch pickleball châu Á - Thái Bình Dương năm 2024. Giải chào đón tất cả người chơi ở mọi nhóm tuổi 19+, 35+, 50+ và 60+ với 3 hạng mục: Mở rộng ở nhóm tuổi 19+, 35+ và 50+: giá 60 USD /sự kiện

/sự kiện Nâng cao và trung cấp ở nhóm tuổi 19+, 35+, 50+ và 60+: giá 45 USD /sự kiện

/sự kiện Cơ sở: giá 20 USD /sự kiện Giải thưởng lần đầu tổ chức tại tại Punta Gorda (Florida, Mỹ) năm 2019. Dựa trên GPR (bảng xếp hạng Pickleball toàn cầu) cùng năm, chỉ có 16 người chơi giỏi nhất được mời tham dự. Năm 2022, sự kiện bắt đầu mở rộng thành WPC series với chuỗi 12 giải đấu châu Á Thái Bình Dương (8 tại châu Á và 4 tại Australia) bao gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Đại Dương, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quôc)...