Đà Lạt kêu gọi không mua hàng rong cạnh hồ Xuân Hương

Trước tình trạng người bán hàng rong tụ tập buôn bán, ăn uống, đốt lửa, xả rác... quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt kêu gọi du khách không sử dụng các dịch vụ kinh doanh trên.

Khách du lịch chụp ảnh ven Hồ Xuân Hương mùa mai anh đào 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện hiện tượng buôn bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở khu vực trung tâm, đặc biệt trên vỉa hè xung quanh Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Xuân Hương.

Tại đây, người bán hàng rong thường đốt lửa bằng củi hoặc than trên cỏ để làm đồ bán và cho khách ngồi sưởi ấm khiến những đám cỏ cháy đen, chủ yếu có dạng hình tròn. Tại nhiều địa điểm, than và củi cháy dở được người bán đổ thẳng xuống ven hồ tạo thành những đám cháy lan và tro than nham nhở, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Bãi cỏ ven Hồ Xuân Hương cháy loang lỗ vì hoạt động bán hàng rong trái phép. Ảnh: Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, cho biết chính quyền thành phố đã thành lập tổ công tác liên tục tuần tra, giám sát để xử lý vi phạm trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, tổ tuần tra sẽ tăng cường kiểm tra xuyên đêm để ngăn chặn hành vi người bán hàng rong hủy hoại môi trường và cảnh quan Hồ Xuân Hương. "Đây là hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. TP.Đà Lạt sẽ có biện pháp mạnh đối với các trường hợp trên", ông cho biết.

TP Đà Lạt khuyến cáo du khách không nên sử dụng các dịch vụ kinh doanh tự phát, buôn bán hàng rong trên địa bàn thành phố để tình trạng này không tiếp tục tái diễn. Hành động này còn giúp bảo vệ du khách trước các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và góp phần giúp TP Đà Lạt trở thành điểm đến ngày càng văn minh, sạch đẹp. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại khu chợ đêm TP Đà Lạt.