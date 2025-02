Vượt trăm km đến Vũng Tàu 'đu trend' Đại Lý

Để có những video viral mạng xã hội, nhiều bạn trẻ không ngần ngại đi xa đến Vũng Tàu để chụp ảnh với con dốc đường Thùy Vân, cạnh khu vực Bãi Sau.

Một số du khách thuê dịch vụ để có thể ghi lại những thước phim, tấm ảnh đẹp tại dốc ở đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Văn Trung.

Thời gian gần đây, trào lưu "dốc Đại Lý" đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Bên cạnh dốc Sương Nguyệt Anh (Đà Lạt) hay đoạn đường dốc ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), một con dốc ở khu vực Bãi Sau (TP Vũng Tàu) bỗng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Một số bạn trẻ ở TP.HCM không ngần ngại di chuyển hàng trăm km, chi tiền để thuê videographer (người quay video) để ghi lại những thước phim tuyệt đẹp.

Con dốc này nằm trên đường Thùy Vân, cạnh bên Mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu (còn được gọi là dốc Con Rồng hay dốc Bãi Sau). Đứng trên đỉnh dốc, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bao quát vẻ sầm uất của khu vực Bãi Sau từ trên cao. Để quay video, nhân vật sẽ đi bộ xuống dốc rồi quay mặt lại nở một nụ cười thật tươi, với phông nền là cảnh phố thị xe cộ nhộn nhịp.

Là một trong những người đầu tiên quay video tại con dốc này, anh Nguyễn Văn Trung bất ngờ khi clip được nhiều người đón nhận. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, đoạn video "dốc Đại Lý" ở Vũng Tàu của anh đã đạt hơn 912.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

"Để tiền cảnh, hậu cảnh và chủ thể được 'kéo' lại gần nhau, tôi sử dụng ống kính tiêu cự 70-200 mm khiến khung hình có chiều sâu và trở nên ấn tượng hơn", Trung nói. Để sản xuất một video như vậy anh mất khoảng 2 giờ đồng hồ để quay và dựng.

Trung cho biết thời điểm đẹp nhất để quay video ở đây là từ 17h đến tối, khi khung cảnh và ánh sáng có sự thay đổi rõ rệt từ sáng đến tối và cả lúc thành phố lên đèn tạo hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp. Vào buổi sáng địa điểm này quay về hướng mặt trời, tạo hiệu ứng ngược sáng sẽ khó đẹp hơn.

"Sau khi viral và nhiều người tìm đến đây quay chụp, tôi chợt nhớ Vũng Tàu cũng có một điểm có thể 'đu' trend này mà không ảnh hưởng đến xe cộ đó là Vòng xoay Đài liệt sĩ nhìn về hướng đường Lê Hồng Phong (TP Vũng Tàu) rất đẹp", Trung nói với Tri Thức - Znews.

Vòng xoay này tọa lạc trên đồi Ngọc Tước, cách đường Thùy Vân khoảng 500 m, có chu vi lên đến 1.000 m, được xem là vòng xoay lớn nhất Đông Nam Á. Du khách có thể đến đây check-in, ngắm cảnh TP Vũng Tàu từ trên cao, tham quan Đền thờ liệt sĩ thành phố.

Cũng như Trung, An Nguyễn (ngụ TP Vũng Tàu) nhanh chóng "bắt trend" khi thấy video quay con dốc Sương Nguyệt Anh ở Đà Lạt

"Tôi có sở thích dạo biển, ngắm hoàng hôn ở Vũng Tàu, thường xuyên đi qua cung đường Thùy Vân. Vì vậy khi thấy xu hướng video 'dốc Đại Lý', tôi nhớ ngay đến đoạn đường này", An kể. Bên cạnh đó, cô cũng tranh thủ đến quay tại Vòng xoay Đài liệt sĩ.

Một số hình ảnh check-in theo phong cách dốc Đại Lý ở Vũng Tàu. Ảnh: An Nguyễn.

Cô cho biết dốc Con Rồng mang đến cảnh quay phóng khoáng và đọng lại nhiều điều hơn vì vừa có cảnh con đường, cảnh biển và cả nhà cao tầng. Trong khi góc quay ở Đài liệt sĩ cho thấy được sự phát triển độ thị góc trên cao.

"Tôi mất khoảng 30 phút để chuẩn bị trang phục và make up. Các cảnh quay cũng khá đơn giản, tôi quay khoảng 5 lần là đã chọn được video ưng ý vì mỗi clip chỉ cần dài độ 15-30 giây", An chia sẻ.

Không chỉ là những bạn trẻ sống tại TP Vũng Tàu, trend "dốc Đại Lý" còn thu hút du khách đến từ nhiều nơi khác đổ về phố biển.

"Tôi nhận được khá nhiều lời hỏi quay dịch vụ tại con dốc này, có một số khách đến từ TP.HCM đã đặt trước lịch bên cạnh một số bạn trẻ đến từ Phú Mỹ, Xuyên Mộc...", Trung nói.

Vào hôm Valentine, Kim Chi (sống tại Vũng Tàu) cũng cùng chồng đến đây quay video. "Khung cảnh nơi đây rất đẹp. Các bạn du khách có thể đến chiêm ngưỡng trực tiếp cảnh biển đêm với ánh đèn lung linh của các tòa nhà phía sau, lắng nghe sóng vỗ", Chi nói.

Dốc Thùy Vân - nơi có thể nhìn ngắm Bãi Sau và những tòa nhà cao tầng từ trên cao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cán bộ phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu cho biết đơn vị chưa nhận được báo cáo, phản ánh về tình hình các bạn trẻ tụ tập quay video gây mất trật tự, ảnh hưởng đến giao thông.

Tuy nhiên, khi đến đây ngắm cảnh, du khách chú ý đỗ xe đúng nơi quy định, di chuyển trên vỉa hè, tránh cản trở và gây mất an toàn giao thông. Thời điểm sau Tết Nguyên đán, thời tiết tại TP Vũng Tàu khá mát mẻ, thích hợp cho các chuyến vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video, hình ảnh check-in ở một con dốc trên đại lộ Thương Nhĩ (Đại Lý, Trung Quốc) với vị trí từ trên cao, có tầm nhìn bao quát đô thị bên dưới. Video sử dụng giai điệu trong ca khúc Sick Enough to Die do MC Mong (Hàn Quốc) trình bày, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.