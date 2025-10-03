Bảo vệ hành khách khi va chạm - khung vỏ xe 'cứng' hay 'mềm' thì tốt?

Một hệ thống khung xe an toàn sẽ cần cứng đúng nơi, mềm đúng chỗ. Dù khung xe vững chắc đến đâu, hành khách vẫn phải thắt dây an toàn để tránh các va đập trong khoang cabin.

Thân vỏ cùng với khung xe là những bộ phận quan trọng giúp cấu thành nên ôtô. Các thành phần này cũng tạo ra lớp "áo giáp" bọc bên ngoài và bao quanh xe, giúp bảo vệ hành khách khỏi thương tích nghiêm trọng trong trường hợp không may xảy ra va chạm, tai nạn khi lưu thông trên đường.

Khung xe - 'xương sống' trong hệ thống bảo vệ ôtô

Đường phố Việt từng không ít lần chứng kiến những vụ tai nạn mà trong đó, ôtô trở thành "cứu tinh" cho hành khách bên trong.

Chẳng hạn, trong vụ tai nạn "dồn toa" trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM) hồi tháng 8/2024, người cầm lái Volvo XC90 vẫn an toàn dù chiếc SUV hạng sang gần như đã biến dạng hoàn toàn.

Trong vụ tai nạn của chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) hồi cuối tháng 8/2024, phần đầu xe và 2 cầu trước sau cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khung xe tại các vị trí cấu thành khoang lái của chiếc SUV gần như nguyên vẹn, túi khí được kích hoạt toàn bộ giúp vụ tai nạn không ghi nhận thương vong về người.

Nhiều vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng đã không ghi nhận thương vong lớn về người nhờ cấu tạo vững chắc của khung xe. Ảnh: ST.

Gần đây, vụ việc chiếc Ford Territory lăn xuống vực sâu do sạt lở sau bão số 10 ở phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cũng thu hút sự chú ý.

Chiếc SUV cỡ C hư hỏng nặng ở đầu và đuôi xe, nhưng khung xe tại các vị trí cột A, B và C gần như không bị tổn hại nghiêm trọng. Túi khí rèm cũng bung đủ, cộng với thắt dây an toàn đã giúp hành khách bên trong không ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng dù chiếc xe lăn nhiều vòng xuống vực sâu 7 m.

Các vụ việc kể trên cho thấy tầm quan trọng của khung xe trong hệ thống bảo vệ hành khách của ôtô. Không chỉ đóng vai trò như khung xương phụ trách nâng đỡ các thành phần và chi tiết khác nhau của xe, bộ phận này còn đóng vai trò "xương sống" quan trọng giúp bảo vệ người ngồi bên trong cabin nếu không may xảy ra tai nạn.

Trong trường hợp va chạm xảy ra, một hệ thống khung gầm chắc chắn sẽ giúp hấp thụ và phân tán lực tác động, từ đó giảm thiểu nguy cơ gây thương tích cho tài xế cũng như toàn bộ hành khách ngồi trong xe.

"Cứng" hay "mềm" thì tốt hơn?

Liên quan đến các vụ tai nạn kể trên, nhiều ý kiến cho rằng nhờ có khung xe cứng cáp, người ngồi bên trong mới có thể giữ được tính mạng. Điều này đúng, nhưng chưa đủ để mô tả về một hệ thống khung xe an toàn.

Theo tài liệu của Bộ môn Ôtô và xe chuyên dụng thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, khung ôtô cần phải có cấu tạo sao cho có thể hấp thụ hiệu quả năng lượng va chạm, đồng thời phân tán hiệu quả năng lượng này đến phần xương xe, từ đó hạn chế các biến dạng xuất hiện ở phần khung quanh cabin.

Mô phỏng biến dạng đầu xe khi xảy ra đâm va chính diện. Ảnh: Tài liệu của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nhìn chung, phần đầu ôtô sẽ hấp thụ một phần lực tác động khi xảy ra đâm va chính diện. Phần lực còn lại sẽ phân tán xuống các phần khác của khung xe thông qua nhiều thanh tăng cứng nhằm giảm năng lượng va đập tác dụng theo phương dọc.

Theo tài liệu của Đại học Bách Khoa Hà Nội, do ưu tiên đảm bảo mức độ chịu lực của khoang hành khách, phần đầu xe sẽ sở hữu cấu tạo sao cho dễ bị phá hủy trong trường hợp xảy ra đâm va chính diện nhằm hấp thu hiệu quả năng lượng.

Dựa vào nguyên tắc trên, nhôm là vật liệu thường được sử dụng tại đầu xe và khung cản trước. Đặc tính mềm và nhẹ của vật liệu nhôm sẽ giúp khu vực này được ưu tiên hấp phụ lực và chịu phá hủy trong trường hợp xảy ra đâm va chính diện.

Ngoài ra, việc có một phần đầu xe "mềm" cũng phần nào giúp bảo vệ người cùng tham gia giao thông, nhất là khi ôtô xảy ra va chạm với người đi xe máy, xe đạp và cả người đi bộ.

Mô phỏng kết cấu khung xe Volvo, "mềm" ở phần đầu và "siêu cứng" tại các cột. Ảnh: Volvo.

Phần khung bao quanh khoang hành khách sẽ được cấu thành từ thép cường độ cao hoặc cực cao, do đó sở hữu độ cứng lớn và tương đối khó bị phá hủy trong các vụ tai nạn giao thông. Vật liệu thép thông thường sẽ được sử dụng cho các vị trí còn lại của khung ôtô.

Như vậy, khung xe không thể cứng hoàn toàn, bởi có thể gây nguy hiểm cho phương tiện cùng tham gia giao thông, hoặc thậm chí gây ra những chấn thương cho hành khách bên trong vì va đập. Khung xe cũng không thể quá "mềm", bởi có thể khiến ôtô bị vò nát, bẹp dúm sau tai nạn, dẫn đến thương vong lớn về người.

Ngồi bên trong một chiếc ôtô sở hữu hệ thống khung vững chắc có thể giúp giảm thiểu nguy cơ thương vong trong các vụ tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, tài xế và cả hành khách vẫn cần tuân thủ thắt dây an toàn khi xe đang di chuyển để tránh trường hợp va chạm nguy hiểm với khung xe trong trường hợp không may gặp phải tai nạn.