Bắt 2 cán bộ thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan CSĐT Công an Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 2 cán bộ thuộc tỉnh Lào Cai.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, gồm Vũ Xuân Nghiêm (SN 1981, là công chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bảo Thắng), Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, là chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bảo Thắng). Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Nghiêm. Theo điều tra, năm 2019-2020, Vũ Xuân Nghiêm phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bảo Thắng đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo cán bộ thực hiện thẩm định hồ sơ đất đai trái quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Vinh. Cùng thời điểm năm 2019-2020, Nguyễn Văn Vinh được giao nhiệm vụ quản lý đất đai của Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bảo Thắng, quá trình thẩm định hồ sơ đất đai đã thiếu trách nhiệm dẫn đến tham mưu, thực hiện trái quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

