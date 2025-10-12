Bắt 2 đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật trên đường phố

Thông tin từ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị bắt giữ 2 đối tượng manh động gây ra 7 vụ cướp giật trên đường phố chỉ trong vòng một tuần.

Trước đó, vào đêm 5/10 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip mô tả đôi trai gái chở nhau bằng xe máy đang lưu thông trên đường Máng Nước (phường An Hải, TP Hải Phòng), thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy lao đến giật túi xách của người phụ nữ ngồi phía sau.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát Phòng CSHS được lệnh lên đường tiến hành xác minh, điều tra và truy vết. Kết quả xác minh cho thấy, nữ nạn nhân trong vụ việc là chị N.P.M (SN 1992, trú phường An Dương, TP Hải Phòng), chị M. cho biết trong túi xách có 5 triệu đồng, 1 điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Hình ảnh 2 đối tượng thực hiện cướp giật trên đường Máng Nước (phường An Hải, Hải Phòng) đêm 5/10 được trích xuất từ camera an ninh.

Trong lúc vụ việc đang được điều tra thì cũng ngay trong đêm, khoảng rạng sáng 6/10, Phòng CSHS nhận được tin báo tại khu vực chân cầu An Đồng (phường An Biên, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cướp tài sản có phương thức, thủ đoạn tương tự. Nạn nhân là chị Đ.N.B.C (SN 2006, trú phường An Dương).

Xác định cả 2 vụ việc có khả năng do cùng nhóm đối tượng gây ra, hành vi hết sức manh động, gây bức xúc dư luận xã hội, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an các địa phương liên quan tập trung phá án.

Tiến hành khoanh vùng, thu thập chứng cứ tài liệu, trích xuất camera an ninh và camera giao thông tiến hành truy vết, Phòng CSHS đã xác định danh tính nghi phạm và tiến hành bắt giữ, gồm: Dương Nam Trường (SN 2005, trú phường An Hải) và Vũ Hữu Hiệp (SN 2008, trú phường Kiến An).

Đối tượng Dương Nam Trường và Vũ Hữu Hiệp tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Trường và Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm chỉ trong thời gian một tuần (từ ngày 28/9 đến 5/10), 2 đối tượng này đã gây ra 5 vụ cướp giật khác cùng trên địa bàn TP Hải Phòng. Đáng chú ý, trong toàn bộ các vụ việc, 2 đối tượng đều có hành vi hết sức liều lĩnh, manh động và gây nguy hiểm cho nạn nhân cũng như những người tham gia giao thông khác.

Hiện Phòng CSHS tạm giữ hình sự Dương Nam Trường và Vũ Hữu Hiệp, thu thập chứng cứ, tang vật và củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.