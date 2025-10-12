Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, thanh niên đi cướp điện thoại

  • Chủ nhật, 12/10/2025 15:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, nam thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để "gọi cho bạn" rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Bình Kiến và Phòng CSGT bắt giữ Phạm An Định (SN 1995, trú thôn Tuy Dương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), đối tượng gây ra vụ cướp điện thoại tại khu vực cây xăng Chóp Chài, phường Bình Kiến.

Trước đó, sáng 11/10, Định lái xe máy Honda Winner BKS 78H1-277.02 từ xã Ô Loan đến khu vực phường Tuy Hòa tìm "con mồi" để cướp.

Vua lanh luong, da tieu sach anh 1

Định (áo khoác nâu) tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC.

Khi thấy một phụ nữ bán cà phê bên góc cây xăng Chóp Chài, thời điểm vắng người, Định che kín biển số, giả vờ đặt 2 ly cà phê rồi hỏi mượn điện thoại để gọi cho bạn.

Lợi dụng lúc nữ chủ quán đang pha chế, Định cầm luôn chiếc iPhone 12 trị giá khoảng 15 triệu đồng, tăng ga bỏ chạy. Sau khi gây án, đối tượng mang điện thoại đến một cửa hàng ở xã Tuy An Bắc bán được 1,2 triệu đồng, lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Theo công an, Phạm An Định là nhân viên của một doanh nghiệp vận tải hành khách lớn.

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận vừa lãnh lương nhưng ăn chơi với bạn bè hết sạch, sợ bị vợ mắng nên đi cướp.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://vtcnews.vn/vua-lanh-luong-da-tieu-sach-so-vo-la-ga-trai-di-cuop-dien-thoai-ar970763.html

Minh Minh/VTC News

