Đường dây buôn bán các sản phẩm thể thao giả từ Trung Quốc về Việt Nam

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán hàng giả là sản phẩm của Công ty Cổ phần Động Lực và Công ty Cổ phần Thăng Long.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định nhóm tài khoản "Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC" có số lượng thành viên tham gia lớn, đăng tải hình ảnh sản phẩm bóng đá, bóng chuyền, vợt cầu lông được in nhãn hiệu "Động Lực", nghi giả mạo nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Động Lực nên đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Wang Yunxiang (Vương Vân Tường), SN 1973; Wang Zixun (Vương Tử Huân, là con trai của Vương Vân Tường, SN 1999, cùng trú tại đường Trùng Bối Từ, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); Liu Tao (Lưu Đào, SN 1997, trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); Trần Thị Trang (SN 1982, trú tại phường Móng Cái 2 và Trần Thị Thủy, SN 1990, trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Buôn bán hàng giả".

Tiến hành khám xét khẩn cấp, Cơ quan điều tra thu giữ tổng số 3.993 quả bóng đá, 1.158 quả bóng chuyền giả nhãn hiệu "Động Lực", "Thăng Long" của Công ty Cổ phần Động Lực và Công ty Cổ phần Thăng Long, 508 chiếc vợt pickleball giả nhãn hiệu "JOOLA", 580 chiếc vợt cầu lông giả nhãn hiệu "YOONEX".

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trên về tội "Buôn bán hàng giả". Mở rộng điều tra, ngày 4/7, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Xoan (SN 1988); Nguyễn Vũ Lữ (SN 1984) và Nguyễn Vũ Nhơn (SN 1991, cùng trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội "Buôn bán hàng giả".

Các tang vật của vụ việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định số hàng giả mạo nhãn hiệu trên được 3 đối tượng người Trung Quốc Wang Yunxiang (Vương Vân Tường), Wang Zixun (Vương Tử Huân), Liu Tao (Lưu Đào) mua, vận chuyển từ Đông Hưng, Trung Quốc về Móng Cái, Việt Nam, cất giấu trong các Kiot mà Tường, Huân, Đào thuê tại Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza và chợ 2 Móng Cái để bán kiếm lời.

Vương Vân Tường, Vương Tử Huân thuê Trần Thị Trang; Lưu Đào thuê Trần Thị Thủy, trả công theo tháng để hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam. Trần Thị Thủy đã tạo lập nhóm tài khoản "Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC" để đăng tải, rao bán các sản phẩm bóng đá, bóng chuyền giả mạo nhãn hiệu.

Từ tháng 1/2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã đặt sản xuất khoảng trên 10.000 quả bóng đá, bóng chuyền giả nhãn hiệu "Động Lực", "Thăng Long", đã tiêu thụ hơn 5.000 quả ra thị trường, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.