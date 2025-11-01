Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đăng tin sai sự thật về giá vàng, một người tại Đồng Nai bị phạt

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:10 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Ông P.T.T đăng tải trên các nhóm Facebook nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh vàng để câu tương tác, thu hút lượt theo dõi.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin việc xử phạt hành chính một người ở xã Long Thành về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” trên mạng xã hội Facebook.

Gia vang anh 1

Lực lượng chức năng làm việc với P.T.T (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo công an, ông P.T.T (35 tuổi, ngụ phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) là người bị xử phạt hành chính về việc đưa thông tin không chính xác lên mạng xã hội về giá vàng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng.

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận đơn của ông T.B.T, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Ton Long Thành, phản ánh việc xuất hiện các nhóm Facebook “Giá vàng Kim Ton” và “Giá vàng Kim Ton - Long Thành” đăng tải nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gây hoang mang dư luận.

Sau quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định người chịu trách nhiệm đăng tải thông tin lên mạng xã hội là ông P.T.T. Ngày 27/10, lực lượng chức năng trực tiếp đến nơi cư ngụ của ông T. để làm việc.

Ông T. thừa nhận hành vi tự ý phê duyệt các bài viết, bình luận sai sự thật về tiệm vàng Kim Ton với mục đích lập nhóm để thu hút lượt theo dõi, câu tương tác. Nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật, ông T. đã đăng tin xin lỗi và chủ động gỡ toàn bộ các bài viết sai sự thật.

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.T.T và ra quyết định xử phạt với số tiền 7.500.000 đồng.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

Một Facebooker ở Hà Nội bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

33:1990 hôm qua

Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp cá nhân do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

06:50 24/10/2025

Tạm giữ 2 admin trang Beat 36 Thanh Hóa do đăng tin sai sự thật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, thường trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, thường trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

16:44 17/10/2025

https://vov.vn/phap-luat/phat-mot-nguoi-tai-dong-nai-75-trieu-dong-do-dang-tin-sai-su-that-ve-gia-vang-post1242718.vov

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Giá vàng Đồng Nai sai sự thật phạt tiền mạng xã hội

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý