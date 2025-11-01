Đăng tin sai sự thật về giá vàng, một người tại Đồng Nai bị phạt

Ông P.T.T đăng tải trên các nhóm Facebook nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh vàng để câu tương tác, thu hút lượt theo dõi.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin việc xử phạt hành chính một người ở xã Long Thành về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” trên mạng xã hội Facebook.

Lực lượng chức năng làm việc với P.T.T (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo công an, ông P.T.T (35 tuổi, ngụ phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) là người bị xử phạt hành chính về việc đưa thông tin không chính xác lên mạng xã hội về giá vàng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng.

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận đơn của ông T.B.T, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Ton Long Thành, phản ánh việc xuất hiện các nhóm Facebook “Giá vàng Kim Ton” và “Giá vàng Kim Ton - Long Thành” đăng tải nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gây hoang mang dư luận.

Sau quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định người chịu trách nhiệm đăng tải thông tin lên mạng xã hội là ông P.T.T. Ngày 27/10, lực lượng chức năng trực tiếp đến nơi cư ngụ của ông T. để làm việc.

Ông T. thừa nhận hành vi tự ý phê duyệt các bài viết, bình luận sai sự thật về tiệm vàng Kim Ton với mục đích lập nhóm để thu hút lượt theo dõi, câu tương tác. Nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật, ông T. đã đăng tin xin lỗi và chủ động gỡ toàn bộ các bài viết sai sự thật.

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.T.T và ra quyết định xử phạt với số tiền 7.500.000 đồng.