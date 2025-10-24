Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp cá nhân do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phát hiện một tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải các nội dung có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ chủ tài khoản là T.L.T (SN 1987; trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, anh T.L.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Anh T.L.T nhận thức rõ việc đăng tải các nội dung này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

Ngày 22/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.L.T.

Việc xử phạt được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia không gian mạng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định. Người dân cần nâng cao nhận thức, chọn lọc thông tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và kỷ cương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng.