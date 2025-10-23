Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể nghi là người nước ngoài trên sông ở Nha Trang

  • Thứ năm, 23/10/2025 21:35 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Trong lúc điều khiển ghe trên sông Cái, người dân Nha Trang phát hiện thi thể một người đàn ông, nghi là người nước ngoài.

Ngày 23/10, lãnh đạo Công an phường Bắc Nha Trang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra về thi thể nam giới trôi trên sông Cái.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc lái ghe trên sông Cái, gần khu vực chân cầu Xóm Bóng (phường Bắc Nha Trang), ông Trần Ngọc Thịnh (trú tại phường Bắc Nha Trang) phát hiện một thi thể đang trôi.

Sau đó, ông Thịnh kéo thi thể vào bờ và trình báo cho lực lượng công an.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên sông Cái, Nha Trang vào sáng 23/10. Ảnh: Khánh Hòa.

Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trú tại phường Nam Nha Trang đến hiện trường để nhận dạng thi thể, cho biết nạn nhân có nhiều đặc điểm giống với một người quốc tịch Malaysia, 34 tuổi, đang sống cùng ông. Người nước ngoài này rời khỏi nhà từ khoảng 6h ngày 22/10 và không trở về.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa thi thể về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân tử vong.

https://vtcnews.vn/phat-hien-thi-the-nghi-la-nguoi-nuoc-ngoai-tren-song-o-nha-trang-ar972836.html

Minh Minh/VTC News

