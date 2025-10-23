Khởi tố đối tượng đập phá mồ mả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với T.M.N (SN 1989, tạm trú tại phường Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả".

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/9/2025, sau khi gia đình ông Phạm Hữu Tiến hoàn tất phần bia mộ tại Nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai), người thân phát hiện mộ bị đập phá, nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Xuân Lập khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Đối tượng T.M.N chỉ nơi đập phá mộ mả.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã khoanh vùng, xác định T.M.N là đối tượng gây án. Ngày 6/10, T.M.N đến Công an phường Xuân Lập đầu thú, khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ và trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông Tiến.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự nhanh chóng làm rõ vụ việc, gia đình bị hại đã gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Xuân Lập.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.