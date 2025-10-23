Diễn biến mới vụ 'Người phụ nữ bị lừa 2 tỷ vì muốn chạy án cho chồng'

Thay vì tuyên án như dự kiến, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi, sau đó trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung của vụ án, trong đó xem xét lại tội danh của bị cáo.

Ngày 23/10, sau 3 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử vụ "Người phụ nữ bị lừa 2 tỷ đồng vì muốn chạy án cho chồng" quay lại phần xét hỏi, thay vì tuyên án như dự kiến.

Trong vụ án này, cả 3 bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (37 tuổi, quê Đắk Lắk), Vũ Đức Hòa (39 tuổi, quê Hải Phòng) và Thân Ngọc Điệp (40 tuổi, quê TP.HCM) cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX đã đặt ra hàng loạt câu hỏi với 2 bị cáo Quốc và Hòa: Vì sao tin tưởng bị cáo Điệp có khả năng "chạy án"; "giá chạy án" 2 tỷ đồng là ai đưa ra; quan hệ giữa các bị cáo và động cơ thật sự của từng người…

Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng - Chủ tọa phiên tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hòa khai do tin tưởng bị cáo Điệp vì có lần nghe Điệp nói có mối quan hệ trong cơ quan tố tụng. Bị cáo Hòa cũng khai rằng thông qua người quen, Hòa nghe nói Điệp là sếp trong một cơ quan Nhà nước, nhưng không rõ cụ thể chức vụ hay nơi làm việc. Khi bị cáo Hòa đặt vấn đề, thì bị cáo Điệp tỏ ra tự tin và hứa sẽ thực hiện được. Điệp còn cam kết tới ngày 6/5/2023, người đang bị tạm giữ và được nhờ "chạy án" sẽ được thả.

HĐXX cũng tiến hành truy xét dòng tiền, vai trò từng bị cáo và mục đích thực sự của thỏa thuận để làm rõ có phải là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lợi dụng sự cả tin, tâm lý lo sợ của người nhà bị can để trục lợi.

Dấu hiệu của tội danh khác?

HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì diễn biến phần xét hỏi cho thấy hành vi của 2 bị cáo Quốc và Hòa có dấu hiệu của một tội danh khác. Theo HĐXX, việc điều tra bổ sung là nhằm làm rõ dấu hiệu phạm tội khác mà do giới hạn của phiên xét xử này, HĐXX không thể làm rõ được.

Theo hồ sơ, Trong quá trình làm dịch vụ nhà đất, Hòa quen biết với Quốc và Điệp. Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi, ngụ TP.HCM) bị Công an quận 3 (cũ) bắt và tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vợ của Trưởng là chị Nguyễn Thị Ngọc T. nhờ Quốc giúp đỡ để cho Trưởng được tại ngoại. Do đang mang bầu, không đi lại được, chị T. nhờ bạn của chồng là P.M.T. (HĐXX xác định là bị hại và vắng mặt tại phiên tòa) trao đổi với Quốc. Quốc nhận lời và kể lại vụ việc cho Hòa.

Cả hai cùng bàn bạc tìm người giúp Trưởng được thả, không bị xử lý để hưởng số tiền chênh lệch. Nghe người quen kể Điệp có quen biết nhiều người làm trong cơ quan Nhà nước, nên Hòa nhờ Điệp giúp.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đang cần tiền trả nợ, Điệp nói dối là có thể lo cho Trưởng được thả, không bị xử lý hình sự và yêu cầu Hòa ứng trước 150 triệu đồng. Đến khi Trưởng được thả, thì đưa thêm 50 triệu đồng.

Hòa báo cho Quốc biết số tiền cần chi để lo cho Trưởng là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai thống nhất yêu cầu P.M.T. phải đưa 2 tỷ đồng . Khoản chênh lệch, Hòa và Quốc chia nhau.

Chiều 23/3/2023, Quốc gặp T. hứa đến ngày 6/5/2023, Trưởng sẽ được thả và yêu cầu T. đưa trước 500 triệu đồng. Quốc đã chuyển số tiền trên cho Hòa. Sau đó, Hòa chuyển 50 triệu đồng cho Điệp.

Ngày 27/3/2023, T. tiếp tục chuyển gần 1,5 tỷ đồng cho Quốc. Quốc chuyển toàn bộ số tiền trên cho Hòa.

Về phần Điệp, sau khi nhận tiền, bị can này đưa ra các thông tin gian dối, như "Trưởng đã được thả ra nhưng bị công an bắt lại" nhằm mục đích yêu cầu chuyển thêm tiền. Hòa đồng ý chuyển thêm 140 triệu đồng cho Điệp.

Đến ngày 19/6/2023, Điệp thông báo Trưởng đã được thả và yêu cầu người nhà đến Trại giam Chí Hòa đón. Hòa chuyển thêm 20 triệu đồng cho Điệp.

Tuy nhiên, khi đến Trại giam Chí Hòa, T. biết Trưởng chưa được thả, nên đã làm đơn tố cáo. Quốc, Hòa và Điệp lần lượt bị công an bắt giữ.