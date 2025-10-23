Lời khai của 2 cựu kiểm sát viên trong vụ 'chạy án' tại Lào Cai

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo có hành vi "chạy án”, trong đó có 2 cựu kiểm sát viên.

Cụ thể, bị cáo Vương Anh Thư (sinh năm 1968, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) bị truy tố về các tội "Môi giới hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan, bị cáo Lê Thị Khánh Vân (sinh năm 1971, trú tại phường Cam Đường, Lào Cai, cựu Kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 7 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo Cao Quang Hưng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, Nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2) và Phạm Thị Thu (sinh năm 1975, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, cựu Kiểm sát viên trung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Môi giới hối lộ".

Hành trình "chạy án"

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Thái (bị cáo trong một vụ án khác) thừa nhận việc đưa tiền cho Vương Anh Thư để "chạy án" cho bản thân và người thân như cáo trạng quy kết. Ông Thái khai, quen bị cáo Thư qua hàng xóm và có chuyển cáo trạng, bản án sơ thẩm của những người trong gia đình mình để nhờ anh ta "tìm cửa" giúp hưởng án treo.

Bị cáo Thư đồng ý, đưa ra giá 3,5 tỷ đồng và kết quả là 6 người trong gia đình ông Thái được hưởng án treo và con trai ông này được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo lời khai của ông Thái, số tiền 3,5 tỷ đồng là tiền "chạy án", còn hơn 350 triệu khác, có một phần là Thư vay, một phần là ông này cảm ơn bị cáo vì giúp "chạy án".

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau phiên tòa phúc thẩm, khi một số người thân của ông Thái đã được hưởng án treo, bị cáo Thư tiếp tục nói có thể giúp những người còn lại được hưởng án treo bằng cách gửi đơn đề nghị Giám đốc thẩm với chi phí 3 tỷ đồng . Ông Thái đồng ý và chuyển tiền trước khi đi chấp hành hình phạt.

Khi đó, ông Thái ở trong tù có nhắn vợ làm việc với Thư về việc xin án treo cho những người còn lại trong gia đình. Nhưng sau đó một thời gian, vợ ông Thái báo lại là bị cáo Thư chặn số.

Vợ ông Thái khai đã làm theo lời chồng, gọi điện cho bị cáo Thư nhưng bị chặn số. Do đó, vợ ông Thái dùng điện thoại của mình gọi cho Thư. Khi nói chuyện, bị cáo Thư vẫn nói là đang lo việc cho gia đình ông Thái, nhưng đơn Giám đốc thẩm bị bác.

Bị cáo Vương Anh Thư thừa nhận có giúp "chạy án" cho 6 người trong gia đình ông Thái được án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau đó, bị cáo Thư dẫn ông Thái đi gặp, nói chuyện với một người là thư ký ở TAND Tối cao, nhờ xem xét Giám đốc thẩm để cho những người còn lại trong gia đình ông Thái cũng được án treo. Vị thư ký này cho rằng việc này có thể làm được nhưng phải 1-3 năm, ít nhất là 1 năm.

Trước khi ông Thái đi thi hành án tù, bị cáo Thư đã yêu cầu đưa 3 tỷ đồng. Bị cáo Thư cho rằng bản thân bị truy tố lừa đảo là hơi nặng vì không có mục đích chiếm đoạt tài sản.

Do việc Giám đốc thẩm kéo dài ít nhất một năm, bị cáo Thư đã sử dụng số tiền của ông Thái quay vòng làm ăn. Sau này, khi vợ ông Thái đòi tiền, do tiền đã đưa vào kinh doanh, bị cáo Thư chưa trả được ngay.

Cựu kiểm sát viên thừa nhận việc nhận tiền

Trả lời Hội đồng xét xử, cựu kiểm sát viên Phạm Thị Thu thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và khẳng định thông qua bị cáo Cao Quang Hưng nên biết trường hợp gia đình ông Thái.

Bị cáo Thu quen biết bị cáo Lê Thị Khánh Vân, dù không quản lý về mặt chuyên môn. Khi nói chuyện trực tiếp về mong muốn của ông Thái, Vân đồng ý giúp với giá 2 tỷ đồng nên Thu báo lại cho Hưng.

Sau đó, Hưng đưa 2,4 tỷ đồng và chở Thu lên Lào Cai gặp bị cáo Vân. Tại cửa nhà Vân, Thu rút ra 400 triệu đồng cho vào túi mình và xách 2 tỷ đồng còn lại vào trong phòng khách, nói "em gửi chị 2 tỷ đồng ". Khi đó, Vân không trả lời mà xách tiền vào phòng trong.

Trả lời lý do không rút 400 triệu đồng ở trên xe, bà Thu cho biết vì trên xe có lái xe, "bị cáo không muốn để nhìn thấy".

Về phần mình, cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thừa nhận các lời khai trên đều đúng. Bị cáo khẳng định việc cho 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều "có căn cứ, đúng quy định pháp luật".

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bị cáo có báo cáo cấp trên về vụ án gia đình ông Thái, nêu mức án sẽ đề nghị khi ra tòa. Đồng thời, nữ kiểm sát viên cũng hướng dẫn gia đình ông Thái đi thu thập thêm giấy tờ, làm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.

Về số tiền nhận hối lộ 2 tỷ đồng , Vân khai bản thân không chủ động yêu cầu mà bị cáo Thu khi nhờ xin án treo cho gia đình ông Thái, có nói: "Giúp được gia đình sẽ cảm ơn".

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Vân chỉ khai nhận 300 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, bị cáo Vân thừa nhận số tiền nhận là 2 tỷ đồng. Lý giải nguyên nhân thay đổi lời khai, bị cáo Vân nói đến nay bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, mong tòa xem xét. Số tiền này bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết, nay xin nộp khắc phục.

Chủ tọa công bố hồ sơ thể hiện hồi tháng 9, bị cáo Vân gửi đơn từ trong Trại Tạm giam tới tòa, xin bác bỏ lời khai ở giai đoạn điều tra và khẳng định bản thân nhận 2 tỷ đồng và đã nộp 300 triệu đồng.

Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của bị cáo nộp thêm 1,7 tỷ đồng , khắc phục hoàn toàn số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính.

Quá trình xét xử vụ án, do một thẩm phán trong Hội đồng xét xử bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa. Phiên xét xử được mở lại vào ngày 27/10.