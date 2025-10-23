Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường", khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) cùng 2 nhân viên.

Như Báo CAND đã có bài viết về đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu, liên quan đến quá trình thi công Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Các bị can Đậu Thế Anh, Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp tại Cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đậu Thế Anh với vai trò Tổng giám đốc công ty, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m2 tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định tố tụng đối với 3 bị can.

2 nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã áp dụng biện pháp ngăn chặn "tạm giam" đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Khu vực đang xây dựng, san lấp lấn biển tại khu du lịch Hồ Mây (do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư) thời điểm tháng 7/2025.

Hiện, vụ án được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.