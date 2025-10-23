Khởi tố cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh đập bé gái ở Hà Tĩnh

Liên quan đến hành vi bạo hành con riêng của vợ, Nguyễn Văn Nam bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án.

Sáng 23/10, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2022, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê Sơn La) tái hôn với Nguyễn Văn Nam khi đã có con riêng là cháu H.T.N.L. (SN 2015).

Cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Hiện Nam và chị Bình đã có với nhau 2 người con chung.

Nam bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh 2 nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó, nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.

Còn đối tượng Nam sau đó đã bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.

Được biết, đây không phải là lần đầu cháu L. bị cha dượng bạo hành, trước đó vào năm 2024, Nam cũng dùng dây điện đánh con riêng vợ bị thương. Sau đó, ngành chức năng đã làm việc với Nam, yêu cầu không tái phạm. Song mới đây, đối tượng tiếp tục bạo hành cháu L. khiến nhiều người phẫn nộ.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.