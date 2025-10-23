Phạt tù cựu giảng viên Đại học Y Hà Nội lừa xin vào biên chế bệnh viện

Dù đã nghỉ hưu, không còn làm giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, bị cáo Đinh Đức Thịnh vẫn đưa thông tin gian dối có quan hệ rộng, có thể xin vào biên chế ngành y, để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Ngày 22/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Thịnh (SN 1953, cựu giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 1992, bị cáo Đinh Đức Thịnh là giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và nghỉ hưu vào năm 2004.

Tuy nhiên, năm 2013-2020, Thịnh vẫn giới thiệu và đưa ra các thông tin gian dối với mọi người về việc bị cáo vẫn đang đi dạy học ở nhiều trường đại học ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, ngân hàng, các trường đại học trong ngành công an.

Từ đó, bị cáo Thịnh hứa hẹn xin học, xin vào biên chế bệnh viện, xin vào làm việc tại ngân hàng... để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Năm 2013, ông K. (SN 1957, ở Hà Nội) quen biết Thịnh và được bị cáo giới thiệu có thể xin cho con cháu ông vào học tại các trường trong ngành Công an với chi phí 300 triệu đồng. Tin lời Thịnh, ông K. đã nói lại thông tin trên cho ông H. (SN 1970) để ông H. xin cho con gái vào học tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân và nói với ông Q. (SN 1972) để xin cho con trai vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát trại giam - Bộ Công an.

Giữa năm 2013, ông H. và ông Q. mỗi người đưa cho ông K. 300 triệu đồng để chuyển tiền cho bị cáo Thịnh nhờ "chạy trường".

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo Thịnh không làm như cam kết, khiến ông K. phải làm đơn tố cáo Thịnh đến Cơ quan Công an.

Năm 2015, Thịnh tiếp tục làm quen anh T. (SN 1989, ở quận Long Biên cũ), rồi thông tin gian dối về việc đang dạy ở một số trường đại học, có thể xin việc được cho một số người vào làm tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội với chi phí vài trăm triệu đồng.

Qua nhiều luồng thông tin, có 4 bị hại đưa tổng số hơn 2 tỷ đồng qua các khâu trung gian để nhờ Thịnh xin việc làm hộ lý tại các bệnh viện. Sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc của 4 bị hại này, Thịnh hẹn gặp và yêu cầu họ phải học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 3-6 tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm kéo dài thời gian.

Sau khi 4 bị hại học xong các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, Thịnh nhờ người làm giả Quyết định về việc tiếp nhận người vào làm việc rồi chụp ảnh gửi đến các bị hại.

Vụ việc bị phát hiện, các bị hại cũng đã làm đơn tố giác bị cáo Đinh Đức Thịnh ra Cơ quan Công an.

Trước đó, vào năm 2005, bị cáo Thịnh từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức", tháng 4/2024, bị cáo Thịnh bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (cũ) tuyên phạt 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".