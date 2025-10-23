Khởi tố một phó giám đốc doanh nghiệp vì cưỡng đoạt tài sản

Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại cảng Trân Châu, đặc khu Cát Hải do phó giám đốc một doanh nghiệp cầm đầu.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong được TP Hải Phòng giao chủ trương làm chủ đầu tư xây dựng cảng Trân Châu thuộc đặc khu Cát Hải.

Thông qua hình thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất, Nguyễn Văn Nam (SN 1967, ở đường Núi Ngọc, đặc khu Cát Hải) là phó giám đốc cùng đồng bọn đã tổ chức cưỡng đoạt tài sản.

Khu vực cảng Trân Châu - đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Cụ thể, sau khi hợp đồng ký kết xong, Nguyễn Văn Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như sẽ cho đơn vị khác vào thuê, khai thác bãi Cảng dịch vụ Trân Châu, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng, gây sức ép về mặt kinh tế để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, hiện còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị hại chưa xác định hoặc chưa đến trình báo, hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát kinh tế. Địa chỉ số 41 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 2253.951.966 hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Sơn, số điện thoại 0931.516.186.