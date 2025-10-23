Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh vợ tử vong sau cãi vã

Bị vợ trách móc không lo làm ăn, Liêm lấy cây dao tự chế dài 76 cm chém vào vùng hông bên trái của vợ 2 nhát, sau đó dùng cán dao đánh vào người vợ nhiều lần.

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Liêm (sinh năm 1975, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 21/10, Phan Văn Liêm ngồi uống rượu một mình tại nhà; đến khoảng 19h cùng ngày, giữa Liêm và vợ là Lý Thị L. (sinh năm 1978) xảy ra cãi nhau. Sau đó, Liêm bỏ vào phòng, chị L. tiếp tục trách chồng không lo làm ăn.

Đối tượng Phan Văn Liêm khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát.

Bực tức, Liêm lấy cây dao tự chế dài 76 cm trong phòng ngủ đi ra chỗ vợ đang nằm võng phía trước phòng khách chém vào vùng hông bên trái 2 nhát, gây thương tích rồi mang dao vào phòng ngủ.

Khi nghe vợ có lời lẽ thách thức, Liêm tiếp tục đi ra và dùng cán dao đánh vào người vợ nhiều lần rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đến 7h ngày 22/10, khi biết vợ tử vong, Liêm đã đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp hung khí.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp Công an phường Mỹ Thới tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.