Giấu súng AK trong ống đựng cầu lông để xuất cảnh sang Campuchia

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đang điều tra mở rộng vụ vận chuyển vũ khí xuất cảnh sang Campuchia.

Lúc 15h ngày 22/10, tại khu vực kiểm soát cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), tổ công tác Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam), Công an xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoàng Hưng (SN 2000, ngụ xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về hành vi mang vũ khí quân dụng khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Đối tượng cùng tang vật.

Kiểm tra hành lý của Hưng, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của Hưng có một ống đựng vợt cầu lông màu đỏ. Bên trong ống đựng này chứa 1 khẩu súng AK và 1 hộp tiếp đạn chứa 6 viên đạn (chưa lắp vào súng).

Hưng khai nhận số vũ khí trên do Nguyễn Văn Quân (SN 1989, ngụ phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) đi cùng Hưng để xuất cảnh sang Campuchia. Khi lực lượng chức năng truy xét, Quân được phát hiện chờ tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) để xuất cảnh sang Campuchia.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết thêm: Đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT khu vực biên giới. Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mang vũ khí xuất cảnh trái phép thể hiện tinh thần cảnh giác cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Hiện, vụ việc đang mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc khẩu súng và mục đích của các đối tượng