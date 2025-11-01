Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Người đàn ông dùng dao tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 1/11/2025 22:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi dùng dao tấn công hàng xóm phải nhập viện, người đàn ông vào nhà cố thủ, công an vận động nhưng người này không hợp tác.

Công an phường Tăng Nhơn Phú - TP. HCM cho biết đang điều tra vụ người đàn ông có dấu hiệu bất thường, dùng dao tấn công hàng xóm rồi vào nhà cố thủ.

Bước đầu, công an xác định người đàn ông tên P.V.H. (SN 1976), ngụ phường Tăng Nhơn Phú.

Sáng cùng ngày, ông H. dùng dao tấn công hàng xóm khi thấy người này đi đổ rác. Vụ việc khiến người hàng xóm nhập viện cấp cứu.

tan cong hang xom anh 1

Lực lượng chức năng chữa cháy tại căn nhà người đàn ông cố thủ. (Ảnh: CACC)

Sau khi tấn công hàng xóm, ông H. về cố thủ trong nhà. Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Công an TP.HCM đã vận động, yêu cầu ra ngoài để phối hợp xử lý vụ việc theo quy định, song ông H. không hợp tác, có biểu hiện chống đối. Lực lượng chức năng buộc phải dùng thang leo lên mái nhà để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, người này cầm 3 con dao dọa tự tử nên lực lượng chức năng buộc phải tìm phương án khác.

Trưa cùng ngày, căn nhà ông H. đang cố thủ bất ngờ bốc cháy. Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chi viện.

Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Đến 18h30, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) vẫn đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) phong tỏa hiện trường, tìm cách khống chế người đàn ông.

