Bắt tạm giam mẹ ruột và người tình hành hạ bé gái 9 tuổi

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến việc bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Bé Như (25 tuổi, mẹ ruột bé gái) để điều tra về hành vi hành hạ con.

M.T bị đánh đa chấn thương

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Huy (19 tuổi, người tình của Như) về hành vi "Hành hạ người khác". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 phê chuẩn.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái Phạm Thị M.T. (9 tuổi) đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) tạm thời đưa bé M.T. vào Trung tâm bảo trợ do không có người thân chăm sóc.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, vào ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái M.T. tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên.

Bé M.T được cán bộ địa phương chăm sóc

Công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc và đưa bé M.T. đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, Phạm Thị Bé Như và Ngô Văn Huy khai nhận, đã thường xuyên đánh đập bé M.T. vì cho rằng bé gái không nghe lời.