Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt tạm giam mẹ ruột và người tình hành hạ bé gái 9 tuổi

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:34 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến việc bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Bé Như (25 tuổi, mẹ ruột bé gái) để điều tra về hành vi hành hạ con.

Danh con anh 1

M.T bị đánh đa chấn thương

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Huy (19 tuổi, người tình của Như) về hành vi "Hành hạ người khác". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 phê chuẩn.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái Phạm Thị M.T. (9 tuổi) đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) tạm thời đưa bé M.T. vào Trung tâm bảo trợ do không có người thân chăm sóc.

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, vào ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái M.T. tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên.

Danh con anh 2

Bé M.T được cán bộ địa phương chăm sóc

Công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc và đưa bé M.T. đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, Phạm Thị Bé Như và Ngô Văn Huy khai nhận, đã thường xuyên đánh đập bé M.T. vì cho rằng bé gái không nghe lời.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Giám hộ trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại" làm rõ cơ sở lý luận và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giám hộ ở Việt Nam.

Lời kể nghẹn ngào của bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành

Cô bé lớp 5 cho biết, đã nhiều lần bị bạo hành, mới đây nhất cha dượng dùng búa đánh lên đầu vì “bảo con nói dối’...

20:55 20/10/2025

Người phụ nữ khai động cơ siết cổ chồng đến tử vong

Đối tượng khai chồng đi nhậu về có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn 2 con nhỏ, quá bức xúc vì chồng nhiều lần bị bạo hành, nên dùng khăn và dây dù siết cổ khiến người chồng tử vong.

17:08 2/10/2025

Bị đánh và dọa sát hại cả 3 mẹ con, người vợ siết cổ chồng đến chết

Sau thời gian bị bạo hành, người phụ nữ ở Đà Nẵng dùng khăn và dây dù siết cổ chồng đến chết.

15:27 2/10/2025

https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-bat-tam-giam-me-ruot-va-nguoi-tinh-hanh-ha-be-gai-9-tuoi-o-tphcm-post1242726.vov

Thiên Lý/VOV - TP.HCM

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đánh con Thành phố Hồ Chí Minh Hành hung Người tình Mẹ đánh con khởi tố

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý