Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 1/11/2025 22:35 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội thông tin, vừa quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh Trúc (SN 1991; trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2023, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc đã tung tin có thể đặt vé máy bay và phòng khách sạn giá rẻ kèm nhiều ưu đãi, qua đó tạo lòng tin với nhiều người. Sau khi nhận tiền đặt cọc và thanh toán, đối tượng chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng rồi cắt đứt liên lạc.

Truy na anh 1

Nguyễn Hoàng Thanh Trúc và quyết định truy nã.

Ngày 23/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 06/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, số điện thoại 0904.635.467, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt

Chiều 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp, TP.HCM tổ chức bắt Nguyễn Hoàng Tựa (SN 1994, ngụ xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cướp tài sản”.

5 giờ trước

Truy nã nóng Nghiêm Tiến Dũng - ông trùm ma túy đang bỏ trốn

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa quyết định truy nã đối tượng Nghiêm Tiến Dũng (SN 1983; trú tại phường Láng, TP Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

5 giờ trước

Trục xuất đối tượng nước ngoài có lệnh truy nã đỏ của Interpol

Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyz) là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa trục xuất khỏi nước ta.

41:2443 hôm qua

https://vov.vn/phap-luat/truy-na-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-hon-55-ty-dong-o-ha-noi-post1242689.vov

Cao Thắng/VOV.VN

Truy nã Hà Nội chiếm đoạt lừa đảo cắt đứt liên lạc

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý