Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy nã nóng Nghiêm Tiến Dũng - ông trùm ma túy đang bỏ trốn

  • Thứ bảy, 1/11/2025 18:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa quyết định truy nã đối tượng Nghiêm Tiến Dũng (SN 1983; trú tại phường Láng, TP Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Nghiêm Tiến Dũng đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nghiêm Tiến Dũng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

truy na anh 1

Quyết định truy nã Nghiêm Tiến Dũng.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 31/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nghiêm Tiến Dũng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nghiêm Tiến Dũng, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội theo số điện thoại 0936.313.558, hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Phát hiện nhóm 'bay lắc' trong quán karaoke ở An Giang

Ngày 1/11, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

1 giờ trước

Hai vợ chồng cùng bạn tổ chức 'tiệc ma túy' tại nhà

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Giang (39 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 giờ trước

Lái xe limousine từ Quảng Ninh về Hà Nội dương tính với ma túy

Một lái xe limousine bị Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy "đá".

15:48 30/10/2025

https://vov.vn/phap-luat/truy-na-nong-nghiem-tien-dung-ong-trum-ma-tuy-dang-bo-tron-post1242692.vov

Cao Thắng/VOV.VN

truy nã Hà Nội Công an Hà Nội Nghiêm Tiến Dũng ma túy mua bán trái phép

    Đọc tiếp

    Bat doi tuong bi truy na dac biet hinh anh

    Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt

    1 giờ trước 18:12 1/11/2025

    0

    Chiều 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp, TP.HCM tổ chức bắt Nguyễn Hoàng Tựa (SN 1994, ngụ xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cướp tài sản”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý