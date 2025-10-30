Lái xe limousine từ Quảng Ninh về Hà Nội dương tính với ma túy

Một lái xe limousine bị Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy "đá".

18h5 ngày 29/10/2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Chiến, Tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên tuyến đường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện xe khách loại limousine BKS: 29K-134.xx có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện là N.Đ.T. (sinh năm 1981, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình). Kết quả kiểm tra nhanh ma túy cho thấy lái xe N.Đ.T. dương tính với chất Metaphetamin hay còn gọi là "ma túy đá". Tại thời điểm kiểm tra, xe đang di chuyển trên lộ trình từ Quảng Ninh về Hà Nội để đón khách.

Lái xe được xác định dương tính với ma túy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu, kết quả tiếp tục khẳng định dương tính với Metaphetamin. Đấu tranh khai thác, tài xế N.Đ.T. thừa nhận đã sử dụng "ma túy đá" tại nhà một người bạn cách đó 2 ngày.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ôtô trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử phạt tiền 30-40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng.

Hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.