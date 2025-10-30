Đề nghị truy tố đối tượng dùng súng sát hại 3 người trong một gia đình

Sau thời gian khẩn trương điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau, gây xôn xao dư luận.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Tùng về các tội: "Giết người", "Cướp tài sản", "Hủy hoại tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT bắt giữ và khởi tố đối với 3 bị can liên quan về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án. Nhóm bị can này gồm: Lưu Minh Tiến (trú tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (trú tại phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Kết luận điều tra cho thấy bản thân Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập, nhưng Tùng lại hưởng thụ lối sống xa hoa, thường đăng lên Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường đi săn bắn (tham gia Hội súng săn), tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và các loại game bạo lực...

Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin, nhưng đã bỏ học giữa chừng và từ năm học lớp 11, Tùng đã phạm tội "trộm cắp tài sản" bị tòa xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lê Sỹ Tùng lúc bị Công an bắt giữ.

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động và để có tiền tiêu xài, Lê Sỹ Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Là người từng sở hữu súng săn và thường xuyên săn bắn nên Tùng xác định bản thân sẽ sử dụng súng để thực hiện gây án.

Để thực hiện ý đồ phạm tội của mình, Tùng bán môtô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, dày dép để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng truy xét của cơ quan chức năng sau khi gây án tẩu thoát.

Theo kết quả điều tra, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội. Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên, Tùng đi khảo sát tìm chọn "con mồi" và địa điểm gây án.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh, nên Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát. Sau khi điều nghiên, xác định rõ mục tiêu, phương án, thì Tùng quyết định ra tay gây án.

Ngày 1/10, Tùng đã chuẩn bị tất cả công cụ phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ), một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai gửi xe vào bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón ôtô khách đi Đà Lạt. Tới nơi, Tùng lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây và xuống xe, tiếp tục đón xe khác đi đến ngã tư Amata. Sau đó, hắn đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên và đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Súng và số công cụ Tùng chuẩn bị để gây án.

Lúc 7h ngày 2/10/2025, Tùng lên xe khách Thành Công đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã ĐakNhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km ,Tùng xuống xe, đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển, Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Trước khi tiếp cận mục tiêu gây án, Tùng thay bỏ toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy môtô đi phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử độ chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục khiến 3 người chết, hắn bắn nổ camera của nhà các nạn nhân rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, phải tập trung khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Với quyết tâm khẩn trương điều tra, làm rõ, truy bắt triệt để đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh; trong thời hạn 20 ngày Cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm 3 đối tượng mua bán vũ khí mà Tùng đã sử dụng gây án và Kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can.