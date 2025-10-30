Giám đốc tự ý phân lô, xây nhà rồi lừa bán cho nhiều người

Một thửa đất hơn 300 m2 được Huỳnh Điền Hiếu Trung tự ý phân thành 3 lô rồi xây nhà và lừa bán qua lại cho nhiều người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Điền Hiếu Trung (SN 1979, ngụ xã Giao Long, Vĩnh Long) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập với tỉnh Vĩnh Long) nhận đơn của một người dân ở tỉnh Đồng Tháp tố cáo Huỳnh Điền Hiếu Trung là Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Cao Mạc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt các quyết định đối với bị can Huỳnh Điền Hiếu Trung.

Qua điều tra xác định, Trung đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với một thửa đất rộng 316 m2 tại xã Phú Hưng, TP Bến Tre cũ (nay thuộc phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Dù khu đất chưa được tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, Trung vẫn tự ý chia thành 3 nền và xây dựng 3 căn nhà, sau đó đem bán qua lại cho nhiều người và không làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Tổng số tiền Trung đã chiếm đoạt của người mua đất hơn 2,1 tỷ đồng .

Bị can Trung bị xác định đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của người mua.