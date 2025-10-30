'Con bạc' 16 triệu USD ở Pullman khai bị điều tra mới biết phạm pháp

Ngày 30/10, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD xảy ra tại khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội).

Theo truy tố, 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị cáo bị truy tố tội "Đánh bạc". Trong số 136 bị cáo đánh bạc có bị cáo Hồ Đại Dũng (SN 1972, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ) và Ngô Ngọc Đức (SN 1974, trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Trong vụ án này, Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc, hiện bỏ trốn) bị xác định là đối tượng giữ vai trò lớn nhất và cùng 5 bị cáo khác tổ chức cho hàng trăm "con bạc" sát phạt nhau tại "sòng bạc" King Club ở khách sạn Pullman nằm trên phố Cát Linh, Hà Nội với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD , tương đương gần 2.600 tỷ đồng .

Bước vào ngày làm việc thứ 3 (ngày 30/10), Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố. Bị cáo khai khi đến chơi bạc tại King Club, bị cáo sẽ được nhân viên yêu cầu xuất trình chứng minh thư và số điện thoại. Sau đó, bị cáo sẽ được nhân viên đưa cho một chiếc thẻ để cắm vào máy chơi, trên thẻ có ghi tên nước ngoài.

Các bị cáo trong vụ đánh bạc "khủng" tại khách sạn Pullman bị đưa ra xét xử tại tòa.

Bị cáo Huynh khai rằng bị cáo không nhận thức được đó là hành vi đánh bạc. Bị cáo chỉ biết vào King Club thì được chơi và chỉ biết đó là khu vực trò chơi có thưởng, King Club là cơ sở kinh doanh hợp pháp. Bị cáo chỉ chơi trò Baccarat.

Khi đến chơi, bị cáo Huynh sẽ đưa USD cho thu ngân để đổi ra thẻ. Đến khi kết thúc trò chơi, Huynh rút thẻ ra và bấm vào máy, máy sẽ nhả ra tờ giấy ghi số tiền. Huynh mang tờ giấy này đưa nhân viên đổi thành tiền. Lần sau đến chơi lại cắm thẻ vào.

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD , lần chơi ít nhất 11.800 USD và thua hơn 936.000 USD .

Trong số 136 bị cáo bị xét xử về tội "Đánh bạc", bị cáo Bùi Văn Huynh bị xác định là người đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất.

Khai báo tại tòa, Huynh cho biết bị cáo này đến King Club chơi bạc nhiều lần, nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu tiền và thừa nhận 34 lần đánh bạc như cáo buộc. Lần chơi nhiều nhất là hơn 1,7 triệu USD , mỗi lần ông ta sẽ chơi một vài giờ.

Tổng số tiền đánh bạc là hơn 16 triệu USD , tương đương hơn 300 tỷ đồng . Số tiền này, bị cáo Huynh khai một phần do bị cáo tiết kiệm, tích lũy mà có. "Con bạc khủng" nhất trong vụ án thừa nhận tổng kết quả đánh bạc bị thua gần 1 triệu USD .

Cuối cùng, "đại gia đánh bạc" thừa nhận việc truy tố là không oan. "Do nhận thức, bị cáo không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, trong quá trình điều tra, bị cáo mới nhận thức được đó là hành vi phi pháp", Bùi Văn Huynh nói.

Về phần mình, bị cáo Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc), một trong 5 bị cáo bị xét xử do có hành vi tổ chức đánh bạc, khai bị cáo này vào làm tại King Club từ năm 2020. Bị cáo được "ông trùm" Kim In Sung phỏng vấn và sau đó nhận vào làm. Bị cáo có ký hợp đồng lao động với Công ty HS và chỉ là người làm công ăn lương, không phải cổ đông của công ty.

"Công việc của bị cáo ban đầu chỉ là dịch và công việc khác ở công ty. Sau đó cuối năm 2020 đầu 2021, bị cáo làm công việc quản lý khách hàng", bị cáo Cho Choon Keun khai.

Theo lời khai của Cho Choon Keun, bị cáo biết King Club kinh doanh trò chơi điện tử. Về việc quản lý khách hàng, bị cáo quản lý tổng thể khách hàng là người Việt Nam và nước ngoài. Nếu khách hàng thấy có gì bất tiện, có gì trái quy định thì bị cáo hỏi han khách hàng và giải quyết.

Về việc cho khách hàng Việt Nam vào chơi, bị cáo Cho Choon Keun khai rằng bị cáo làm theo chỉ thị của cấp cao hơn là Kim In Sung. "Khi bị cáo mới vào làm, thì đã thấy có khách Việt Nam chơi rồi. Một thời gian sau bị cáo mới biết khách Việt Nam vào chơi là không đúng. Bị cáo có hỏi Kim thì Kim bảo bị cáo cứ cho người Việt Nam vào", Cho Choon Keun khai.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc" Cho Choon Keun khai thêm, ca làm việc của ông ta thường 3-11h với mức lương 4.000 USD /tháng và không được chia lợi nhuận kết quả kinh doanh.